Virtuális valóság Győrben - Jön a MaxWhere világa: "Már kinőttük a Windows-t, ajánlunk valami újat"

A számítógépes operációs rendszerek hajnalán, a DOS világában a fekete képernyőn a jellegzetes zöld karakterekkel mindent írásban próbáltunk megoldani. A Windows-ban ikonokkal, grafikus felületeken már gyorsabban operálhatunk, egyszerre több dokumentumot szerkeszthetünk. Az operációs rendszerek második generációs váltásakor komoly tanulmányok foglalkoztak azzal, hogy meg fogunk bolondulni az új világtól. Nem így történt, működni kezdett az emberi agy vizuális központja. Nagyon is egyszerűen tudtuk kezelni az ikonokkal, ablakokkal teletűzdelt asztalt. Jóval egyszerűbben, mint a DOS rendszerét. Egy ideig, legalábbis.

Én azt mondom, hogy mára már kinőttük a Windows-t is. Mindenkinek olyan mennyiségű ablak van nyitva a képernyőjén, amiben már nagyon nehezen tud eligazodni. Ezért a számítógépes operációs rendszerekben a virtuális tereknek kell következniük. Ez ugyanolyan nagy ugrást jelent, mint a DOS-ról a Windows-ra váltás, és bonyolultnak is tűnhet, de nem lesz az"

Dr. Csapó Ádám és Dr. Baranyi Péter az általuk kifejlesztett új, virtuális valóság alapú operációs rendszer pillanatképével. Egy körbejárható, 3D-s helikopterrel.

Két ingyenesen letölthető virtuális tér példaként a MaxWhere piacteréből. A Széchenyi-egyetem Cyber Learning Centerének munkái.

– ígéri Prof. Dr. Baranyi Péter, egy forradalmian új, első körben az oktatásra specializált számítógépes, tér alapú operációs rendszer, a MaxWhere egyik megalkotója.És ahogy a rutinos karmester irányítja rövid pálcamozdulatokkal a zenekarát, úgy mozog egyszerű egérklikkekkel Baranyi Péter is a dokumentumok sokaságát tartalmazó, látványos, részletgazdag, összetett, és gyorsan váltható virtuális terek között. Még alig pár perce beszélgetünk, de úgy érzem, egy korszakos megújulást hozó tudóssal ülök szemben, és próbálom megérteni, felfogni, amit mond. Írásban különösen nehéz visszaadni azt az impulzív, összetett látványt, ami a MaxWhere világában elénk tárul.A Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolájának vezetője azt mondja, most majd bekapcsol az agyunk parietális lebenye is, ami a térbeli tudatosságért felel, és jóval nagyobb memóriával rendelkezik. Így születtünk, ez természetes funkciója az agyunknak. Térbeli emlékeink vannak, a térben vagyunk otthon, miért ne lehetnénk otthon 3D-s, virtuális valóságban a számítógépünk előtt is?Sok, az oktatásban és az ipar 4.0 világában kiválóan használható 3D-s teret alkottak hozzá. Létezik már Virtuális Oktatási Központ a campuson, és fokozatosan térnek át az e-learningről a 3D-learningre. Pilot projektként hallgatói csoportok már ezen tanulnak, és több száz féle tananyagot töltenek fel rá jelenleg is. Ide kapcsolódó kutatócsoport is alakult a Széchenyi-egyetemen, amely kimutatta, hogy ezt az új, téralapú rendszert a hallgatók 50 százalékkal hatékonyabban átlátják és jobban is emlékeznek az itt tálalt tananyagra. A csoportmunkák is sokkal gyorsabbak ilyen terekben. Többen tudnak egyszerre belépni, együtt, párhuzamosan dolgozni. Időt nyerve, hatékonyabban átadható a tananyag. Minden diáknak lehet saját szobája az adott virtuális térben, bármelyik pillanatban bármelyik diák kapcsolatba léphet oktatójával és diáktársaival. Együtt, egy időben, de külön-külön, más-más időpontban, más-más helyszínről, otthonról is használhatják a hallgatók.A szisztéma hasonló a mobiltelefonok applikációs áruházaihoz. Az operációs rendszert szolgáltató MaxWhere is biztosít piacteret, ahová bárki feltölthet általa készített virtuális tereket. Az adott tér gazdája pedig eldöntheti, hogy ingyenesen teszi azt elérhetővé, vagy pénzt kér a letöltésért a felhasználóktól. A piactér tulajdonosának pedig az jelenti az üzletet, hogy részesedést kap a forgalomból. A legtöbb, ingyen letölthető virtuális teret a Széchenyi István Egyetem munkatársai, projekt teamjei készítették eddig a MaxWhere-hez, amelynek nemrég jelent meg a komplett 3D felhőt tartalmazó 2.0 beta verziója. Baranyi Péter azt jósolja, hogy legkésőbb 2025-re a Windows-t 3D-s operációs rendszerek váltják fel világszerte a számítógépeken. A technológia robbanásszerűen fog fejlődni és terjedni. Ebben a virtuális tereket használó világban pedig a MaxWhere a legelöl jár, a piacon lévő információk alapján a konkurenciaharcban megelőzi még a Microsoftot is.A „places" egyébként itthoni szabadalom, három magyar tudós szellemi terméke, ketten közülük a Széchenyi-egyetem kutatói, Baranyi Péter és Csapó Ádám. A feltalálók először kutatóintézeteket kötöttek össze virtuális rendszerekkel, de idővel azt a célt tűzték ki, hogy mindenki számára elérhető legyen a VR alapú oktatási operációs rendszer. Így készült el 2017-re a laptop verzió, amit a napokban a világon elsőként 3D-s felhővel hoztak nyilvánosságra.

Ezekben a terekben a legdrágább, legnehezebben hozzáférhető berendezések, tárgyak, objektumok is leképezhetők a legapróbb részletességgel. Körbejárhatók bármikor, bármennyiszer. Virtuális laboratóriumi berendezések válnak így használhatóvá. A hallgatók gépeket programozhatnak, és az eredményt működés közben is tesztelhetik. Ha mindehhez a kellékeket a valóságban kellene összevásárolni, hatalmas költségekről beszélhetnénk. Az sem mellékes, hogy a drága, egyedi berendezések megtekintéséhez sokszor messzire kell utazni. Sorba kell állniuk a diákoknak, alig látnak belőlük valamit. A MaxWhere alkotta virtuális világban ugyanakkor mindez elérhető lesz a diákok számára akár otthon is. Olyan drága laboratóriumi berendezésekkel dolgozhatnak ebben a térben korlátlanul, amelyeknek csak a bérlete óránként százezrekbe kerülne"

– mondja Baranyi Péter, és úgy számol, hogy például a magyar műszaki felsőoktatásban több milliárd forint lenne megspórolható a sanghaji világkiállításon első díjat elnyert technológiával.Óriási lehetőségeket rejt például a projektmenedzsment. Minden egyes projekt külön teret kaphat, így a párhuzamosan futó projektek pillanatok alatt áttekinthetők. A menedzsmentek számára is új tereket nyithat a technológia, ugyanígy az ipar 4.0 világában a laborszimulációknak. És miért ne jöhetne szóba még a 3D-s közösségi média is?Ahhoz persze, hogy Baranyi professzor rendszere valóban kinője a Windows-t, még át kell verekednie magát néhány apró akadályon. Az életre-halára menő nemzetközi konkurenciaharcon, a jogi útvesztőkön, a globális piaci bevezetés buktatóin. A stabil alap, a különleges termék mindenesetre megvan ahhoz, hogy mindezt társai segítségével sikeresen végig is vigye.