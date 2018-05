Virágpalántákat ültettek a győri művészek a fürdő előtti téren - fotók

Több mint 92 ezer egynyári palántát ültetett el az elmúlt hetekben a Győr-Szol Zrt. a városban kialakított mintegy 60 virágágyásba. A fentieken túl 40 virágoszlop, 6 virágpiramis és több száz ültetőkonténer, virágláda díszíti a közterületeket – bennük további 17.000 növény virágzik.„Győr pályázik Európa Kulturális Fővárosa címre, s annak kifejezésére, hogy az önkormányzat az intézményi kultúra mellett a környezeti kultúra magas színvonalára is nagy hangsúlyt fektet, meginvitáltuk Győr zenei és színházi életének jeles képviselőit is, hogy együtt ültessünk el néhány palántát" – fogalmazott Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester a Rába Quelle élményfürdő előtti téren, ahol Hugoo kabalafigurát rakták ki virágokból a Győr-Szollal, illetve a Győri Balett, a Filharmonikus Zenekar, a Nemzeti Színház és a Vaskakas Bábszínház társulatának tagjaival. Az alpolgármester még hozzátette, a körforgalmak szépítését is folytatják, ahogy több helyen öntözőrendszereket is létesíteni fognak.Forgács Péter színházigazgató pedig megemlítette, szerinte a város meg fogja nyerni a pályázatot. Ebben egyetértett vele Berkes Kálmán, a filharmonikusok művészeti vezetője is, aki saját elmondása szerint 2009-es érkezése óta hatalmas fejlődésnek volt tanúja Győrben.