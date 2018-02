Villogó zöld jelzésnél lépett a zebrára, ötezer forintra bírságolták olvasónkat Győrben

Ötezertől ötvenezerig



A szabálysértési törvény értelmében a helyszíni bírság minimális összege 5000, maximális összege pedig, 50 000 forint lehet. A kiszabott bírság a szabálysértéssel arányban kell, hogy álljon, ennek mérlegelése az intézkedő rendőr hatáskörébe tartozik.

Felgyorsult világban élünk, ehhez kéretik mindenkinek alkalmazkodni. Ön szerint négy-öt másodperc sok idő? Aki a győri Szent István út környékén sétál, annak nem árt lendületesen haladnia – vagy pontosan ismernie a közlekedési szabályokat.A Szent István út – Aradi Vértanúk útjának kereszteződésében található gyalogosátkelő lámpáját mi is csak úgy ismerjük, amelynek zöld jelzése hamar zöldre vált. A sarki utazási irodába már többször volt rablás, ezért a közelben gyakran parkol rendőrautó. Olvasónkat és még három másik személyt itt bírságolta meg a járőr. László zöld jelzésnél, de tegyük hozzá, mert fontos: villogó zöld jelzésnél lépett a zebrára. Vesztére.– A lámpa jelzése pár másodperc múlva villogott és átváltott pirosra – mesélte olvasónk.– Azokat, akik ekkor a zebra közepénél jártak, az egyenruhások megbírságolták. Azon a helyen szinte mindennapos, hogy bírságot kapnak azok, akik nem érnek át időben a túloldalra.László beszámolója szerint vele együtt még három sorstársa fizethetett. Olvasónkat felháborította az eset, az ő értelmezésében ami vele történt nem több, mint pénzbehajtás. Neki ötezer forintot kellett lerónia.„A KRESZ nyolcadik paragrafusának második bekezdésében szerepel, hogy a lámpa villogó zöld fénye az áthaladásra engedélyezett időtartam végét jelzi. Ekkor már nem léphetünk az úttestre, az úttesten lévő gyalogos pedig köteles az áthaladást mielőbb befejezni" – írta meg lapunknak küldött válaszában a rendőrség. Vagyis villogó zöld jelzés esetén nem is szabad elkezdeni az áthaladást, ez egyértelmű. Ha pedig a piros a zebrán talál minket, akkor a szabályok szerint jogos a büntetés. Hozzátették még, hogy ha jogsértést tapasztal, a rendőr köteles intézkedni.Lemértük: a szóban forgó lámpa jelzése két változatban mutat zöldet. Az egyik esetben körülbelül öt másodpercig telezöld, majd öt másodpercig villog. A következő alkalommal hét másodpercig telezöld, majd öt másodpercig villog. Szaporán kell szedni tehát lábunkat, ha arra visz utunk. Ugyanakkor az is igaz, hogy csak ilyen rövid jelzésekkel biztosítható, hogy a Szent István útról az Aradi Vértanúk útjára kanyarodókívánó gépjárművek nem torlódjanak fel a lámpánál. Ezzel együtt a rendőrség szabálykövetése ebben az esetben nem tűnik teljesen életszerűnek.