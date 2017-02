Vészjelző karperec félezer megyei idősnek

A résztvevő idősek számítógépet és egyéni segítségnyújtást szolgáló vészjelző- és segélyhívó karperecet kaptak. A tapasztalatok azt mutatták, hogy nagy segítséget jelenthetnek ezek az eszközök, volt rá példa, hogy életet mentett - beszélt a programról Kara Ákos országgyűlési képviselő, az NFM államtitkára keddi sajtótájékoztatóján.Bejelentette: a második fázisban további 63 hátrányos helyzetű településen kapják meg ezt a lehetőséget idősek, köztük a Győr-Moson-Sopron megyei Szerecseny, Sobor és Cakóháza. A három településen 250 rászoruló idős kap asztali számítógépet vagy laptopot és karperecet, további 250-en pedig saját eszközükkel vesznek részt a programban, amely az előkészítéssel, az eszközök használatának megtanításával március 1-jén kezdődik - hangzott el. Élesben ősztől működhet a rendszer, s egy éven át gyűjtik a tapasztalatokat.A második etapba 10 ezer idős embert vonnak be. Szociális rászorulóként ötezren a program keretében kapják az eszközöket, további ötezren pedig saját számítógépükkel csatlakoznak a rendszerhez. A program keretében 1400 új munkahelyet is teremtenek: lesz, aki szociális munkát végez, míg mások a diszpécserközpontokban dolgoznak majd - tájékoztatott Kara Ákos. A karperecről elmondta: érzékeli az életfunkciókat, így azt is, ha csökken a karperecet hordó aktivitása, ha hosszabb ideje nem mozdul, ha rosszul lesz. Ez esetben azonnal jelet küld a diszpécserközpontnak, ahonnan telefon vagy az idős lakásában elhelyezett bázisállomás segítségével próbálják felvenni a kapcsolatot a rászorulóval. A karperecen lévő gomb megnyomásával pedig maga a rászoruló is jelezheti, ha segítségre van szüksége. "Annak a módját keressük, hogy az idős emberek biztonságban érezhessék magukat" - jegyezte meg az államtitkár.A program második fázisa 1 milliárd 200 millió forintból valósul meg. 910 millió forintból számítógépeket szereznek be, a karperecek 225 millióba kerülnek. Komárom-Esztergom megyéből kisbériek kaphatják meg ezt a lehetőséget.