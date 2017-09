Veres András győri megyés püspök: Az egyház védi az emberi életet

Veres András megyés püspök – Az egyház, miként magam is, elfogadja mások meggyőződését, és jogosan várhatja el, hogy tiszteletben tartsák tanítását.

Nagy visszhangot váltott ki Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének augusztus 20-án, a Szent Jobb- körmenethez kapcsolódó misén elhangzott bírálata a lombikprogram támogatásáról. Kijelentéseivel kapcsolatban többen közreadták véleményüket a nyomtatott és az elektronikus médiában is. A győri főpásztor interjút adott a Kisalföldnek.– Váratlanul ért ez a fajta reakció, annál is inkább, hiszen ez a szentbeszédemnek egy részlete volt – hangsúlyozta Veres András. – Arról beszéltem – folytatta Veres András –, hogy nagy problémának érzem a tényt, hogy Európa keresztény értékei egyre jobban háttérbe szorulnak. Ez sokszor abból adódik, hogy még a keresztények is önként feladják saját értékrendjüket. Jeleztem, megítélésem szerint határponthoz érkeztünk, eljutottunk az önfeladás küszöbéig. Az okok között megjelöltem többek között azt, hogy az állami törvénykezésünkben is megjelenik olyan döntés, amely ellentétben áll a keresztény, sőt, az alapvető értékrenddel. Ezt emelte ki a média, kiváltva az általános felháborodást. Ugyanakkor nem esett szó a miértekről, az okokról, jelesül, hogy az egyház miért nem támogatja a lombikprogramot, és mit ajánl a sterilitás kezelésére.Az egyház védi az emberi életet a természetes fogantatástól az élet természetes befejezéséig.

– Azt gondolom, hogy nem fog bennünket nemzetietlenséggel vádolni az, aki ismeri az egyház élettel kapcsolatos tanítását, ahogy egyesek tették a hozzászólók közül. Mondván, miért nem örülünk annak, hogy a lombikprogram jóvoltából lélekszámban tovább gazdagodhat a nemzet, és utat adhatunk új emberi életeknek. Meg kell említenem, hogy a nagycsaládosok döntő többsége az egyház iránt elkötelezett, ez önmagában is bizonyítja, hogy az egyház életpárti. Az egyház védi az emberi életet a természetes fogantatástól az élet természetes befejezéséig. A lombikprogramnál pedig – a számtalan erkölcsi kérdés mellett – felvetődik a probléma, hogy mi lesz a megtermékenyített, de be nem ültetett petesejtek sorsa. Őket bizony vagy lefagyasztják, vagy megsemmisítik, vagy az orvosi kutatás tárgyává válnak, illetve a kozmetikai ipar használja fel. Pedig ne felejtsük el, hogy a jog szerint is az emberi élet a fogantatás pillanatától jogképes alany. Emiatt sem lehetne büntetlenül megsemmisíteni őket.– A lombikbébiprogrammal szemben az egyház olyan megoldást javasol, ami például Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már szélesebb körben elterjedt, hazánkban még kevésbé ismert. Ez a NaProTechnológia, ami egy természetes fogantatást elősegítő, egyházilag elfogadott módszer, és valóban gyógyítja a sterilitást a lombikprogrammal ellentétben. Számos meddőnek tartott házaspárt ajándékozott meg a gyermekáldás örömével természetes fogantatás útján, minden technikai közbelépés nélkül. Eredményessége messze felülmúlja a lombikprogramét.

– Ez a kérdés számomra értelmezhetetlen. Csak ismételni tudom, az egyház minden emberi életet véd és segít a fogantatás pillanatától annak természetes befejezéséig. Természetesen így van ez a lombikprogramban született életekkel is.– Ezt a fajta megnyilatkozást egyfajta túlbuzgóságnak tartom, ráadásul tele rosszindulattal, mert olyan dolgot magyaráz a szentbeszéd tartalmába, amiről nem volt szó. Ha valaki figyelmesen és nem rosszindulattal figyelte, és újra elolvassa a prédikációt, akkor láthatja, hogy azzal senkit sem szerettem volna megbántani. Pusztán arra utaltam, hogy létezik egy olyan törvénykezés, amely a keresztény értékrenddel nem összeegyeztethető. Azt pedig feltételezem, senkinek sem kell igazolni, hogy egy cselekedet nem attól válik erkölcsössé vagy sem, hogy kevesen vagy sokan teszik. A korrupció, az emberölés akkor is erkölcstelen, ha kevesen követik el. További fontos szempont, hogy az egyház sohasem az embert, hanem a cselekedetet ítéli meg. Ahogy Szent Ágoston fogalmazott: a bűnt utálnunk, a bűnöst viszont szeretnünk kell.

– Világossá vált, hogy a másik véleményét tiszteletben tartó, higgadt társadalmi párbeszédhez még hiányoznak a kulturális, erkölcsi és emberi adottságaink. Hogy mást ne említsek, azonnal olyan dehonesztáló minősítésekkel illették az egyházat és engem, ami úgy gondolom, méltatlan kommunikáció emberek között. Az egyház, miként magam is, elfogadja mások meggyőződését, és jogosan várhatja el, hogy tiszteletben tartsák tanítását. Olyan szempontból pedig pozitív következménynek érzem, hogy talán mégis elindult egy társadalmi párbeszéd e nagyon fontos erkölcsi kérdésben.