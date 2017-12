Vége a bombariadónak Győrben, újra kinyitott a posta

Füves Tamás hadnagy, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztatott, hogy a rendőrség nem talált bombát az épületben. Az átvizsgálás után újranyitott a posta.- Úgy tudjuk, hogy véget ért a bombariadó miatti lezárás a Révai utcában. A buszok is újra járhatnak, de a forgalmi rend visszaállása kora délutánra várható.- Mivel a lezárt útszakaszon számos helyi busz is közlekedik, megkérdeztük az ÉNYKK-t az intézkedéseikről. Szóvivőjük, Hegedűs-Kuti Piroska elmondta, egyelőre járatkimaradás nem volt, kisebb késések történtek csak. Most a Révai úti és a Városháza megállókon nem lehet fel- és leszállni szállni, azok kimaradnak.- A rendőrség lezárta a Révai utcai posta környékét, átvizsgálják az épületet.