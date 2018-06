Vasútszakma - Újabb mérföldkő a szakképzett munkaerő biztosításáért Győrben

Magyarország piacvezető árufuvarozó vasúttársasága öt évre szóló, a vasútszakmai képzés közös támogatását, illetve a partnerség erősítését célul tűző megállapodást kötött a Győri Szakképzési Centrummal és annak tagintézményével. A dokumentumot a vállalat részéről Kotiers Román CFO, az Igazgatóság tagja és dr. Vincze Teodóra humánerőforrás igazgató, a Centrum részéről Gede Eszter főigazgató, valamint Németh Zsolt tagintézmény-vezető látták el kézjegyükkel. A Rail Cargo Hungaria aktívan részt vállal az ágazat munkaerőpiaci helyzetének javításában. Nyugat-Magyarországon rendkívül kiélezett a helyzet a foglalkoztatottság tekintetében, ezért ez a térség is kiemelt jelentőségű a vállalat számára.Jelen megállapodás újabb mérföldkő, amelynek keretében a vasúttársaság további lépéseket tesz a kulcsmunkakörök utánpótlása érdekében. A megállapodás részeként a Rail Cargo Hungaria lehetőséget biztosít többek között arra, hogy a tanulók tudásukat a gyakorlatban is kamatoztathassák, valamint közreműködik az intézmény szakmai anyagainak összeállításában. Kotiers Román, CFO, az Igazgatóság tagja kiemelte, a vállalat egyik stratégiai célja, hogy az intézményekkel kialakított partnerség eredményeként az egész országra kiterjedő működési területeiket lefedjék. Ezt támasztja alá az is, hogy a vasúttársaság erős és stabil kapcsolatot ápol több közép- és felsőoktatási intézménnyel.A vasútszakma fiatal generációjának oktatásáról és támogatásról Magyarország legnagyobb vasúti árufuvarozója, a Rail Cargo Hungaria, modern munkaeszközökkel, hazánk legnagyobb és legkorszerűbb eszközparkjával, versenyképes jövedelemmel és stabil nemzetközi háttérrel gondoskodik. A munkaerőpiaci igények figyelembevételével a Győri Műszaki Szakképzési Centrum – Bercsényi tagintézményre vonatkozó – képzési kínálatában szerepel többek között az OKJ-s emelt szintű szakképzettséget adó vasútforgalmi szolgálattevő, a logisztikai-szállítmányozási ügyintéző, a közúti közlekedésüzemvitel-ellátó, valamint a légiüzemvitel-ellátó képzés. Az ágazatban az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken való részvétel és eredményesség tekintetében – évekre visszamenően is – élenjáró az iskola tehetséggondozó, versenyfelkészítő munkája.A Győri Műszaki Szakképzési Centrum a Rail Cargo Hungaria Zrt.-vel létrejövő együttműködéstől azt reméli, hogy diákjai betekintési lehetőséget kapnak a vasúttársaság és a vasúti árufuvarozás mindennapjaiba, megismerkedhetnek az összefüggő szakmai gyakorlat leendő helyszíneivel, melyek a későbbi szakmai munkaerő-utánpótlás bázishelyszínei is lehetnek. Az intézmény hisz abban, hogy a Rail Cargo Hungaria Zrt.-vel kötött megállapodás a szakképzés modernizációs folyamatának részeként széles távlatot nyit a szakképzett munkaerő biztosításához a munkaerőpiaci folyamatokat elemezve rövid- és középtávon egyaránt, a létrejött szakmai kapcsolat előnyös valamennyi együttműködő partner számára.