Vastag Tamás a celeb szerepről beszélt - Sok-sok kép

Vastag Tamást elsősorban énekesként ismerhettük meg, de a színházba járók is gyakran találkozhattak vele az utóbbi években, hisz 2011-től számos karaktert formált már meg különböző színházakban.Győrben a Beatles.hu volt az első előadás amiben szerepet kaptam – idézte fel az énekes.Úgy érzem, jó csapatot találtam, sikerült beilleszkednem és a társulat is befogadott. Nagyon megszerettem őket, és remélem, hogy ez az érzés kölcsönös – emlékezett vissza, az első győri élményére.A darabban amit most szombaton fognak bemutatni, a történet szerint egy hajón tartott lakodalomba csöppenünk bele szó szerint az égből. Ezen az esküvőn lép fel a „celeb énekes" a násznép szórakoztatására. De Tamást nem csak énekelni láthatja ebben a szerepben a közönség."Az Édes Életekben kaptam meg itt Győrben a második szerepem, de talán nem az utolsót" – mondta mosolyogva.

A szerep szerint egy esküvőn fellépő celebet alakítok, ezért sok a zenés megnyilvánulásom, de nagyon boldog vagyok, hogy prózai szereplőként is számít rám a színház.

Az előadás során szinte egy mini Vastag Tamás koncertet élvezhet a közönség, de a prózai részekben is megcsillogtatja tehetségét. Ezekben a jelenetekben még néhány – a művész életére utaló –, humoros kikacsintás is megjelenik.

Talán a legnehezebb volt, hogy a darabban megfelelő arányban jelenjenek meg a zenés és a prózai részek is, egyik se kerüljön túlsúlyba

– mondta az előadással kapcsolatban.Néhány dolgot még a magánéletével kapcsolatban is elárult.2016-ban az élet ajándékozta meg egy új szereppel, amikor megszületett a kisfia. De nem okoz számára gondot a magánélet és a fellépések összehangolása sem.A mindig nyüzsgő énekes így fogalmazott:

Az senkinek sem tenne túl jót, ha én egész nap otthon ülnék.

Úgy gondolja, itt is a megfelelő arány megtalálása a legfontosabb.

Mindig arra koncentrálok és foglalkozom, ahol éppen vagyok. De nekem ez a munkám. Viszont semmiképp sem fontosabb a családnál a karrier.

Nem vagyok karrierista – tette hozzá.„Tudatosan próbálom az életemet szervezni. Az, hogy az utóbbi időben szándékosan kerülöm a tévét, és kevesebbet szerepelek újságokban, teljesen tudatos döntés."Viszont így is sokat láthatja a közönség akár itt Győrben, akár Sopronban, ahol az Aidában kapott szerepet, emellett természetesen országszerte koncertezik is.Nézzék meg Tamást az Édes Életekben!A premier Március 11-én, este 7 órakor lesz a Győri Nemzeti Színház nagyszínpadán.A darabról:Esküvő utáni lagzi a Balatonon. Felhőtlen ég, felhőtlen jókedv. Az alkohol és az egyre baljósabbá váló események közepette lassan derülnek ki a furcsa viszonyok: mindenkinek van köze valakihez a hajón. Éjfél előtt a legénységnek magányos fürdőzőt kell kimentenie a vízből. Vajon bajban van, vagy konkrét céllal került a fedélzetre? Vihar közeleg, a hajóról pedig kiderül: nincs a legjobb állapotban.Írta: Egressy ZoltánRendező: Forgács Péter