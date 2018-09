Várják az Executive MBA menedzser képzésre a jelentkezőket

Dr. Szegedi Zoltán, Dr. Földesi Péter, Jakus Gabriella, Kardos Lajos. Professzorok és volt hallgatók beszéltek az Executie MBA menedzser képzés nyújtotta előnyökről.

Az Executive MBA menedzser illetve szakközgazdász képzés a kiemelkedő kompetenciával rendelkező jelentkezőket támogatja a sikeres vezetővé válás útján. Olyan, tudományos hátterű vezetőképzés, ami gyakorlati mintákkal osztja meg a személyre szabott tudást a hallgatókkal. A Széchenyi István Egyetemen 2015 óta futó MBA program szakmai koordinálásában meghatározó szerepet tölt be a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és az Audi Hungaria Zrt. által közösen alapított Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék.A széchenyis MBA-képzést Prof. Dr. Földesi Péter rektor egyfajta szimbiózisként írta körül a sajtótájékoztatón. Nemcsak a hallgatói-oktatói interaktivitást említve. A külsős, elismert szaktekintélyek oktatókénti bevonását tekintve ugyanúgy, mint a hallgatók egymás közti aktív párbeszédét.

Egy vezetői pozícióban fontos például, hogy a folyamatok pénzügyi leképezését mennyire látjuk át, de még fontosabb, hogy tudunk-e emberekkel bánni. Hiszen a technológiák viszonylag egyszerűek olyan értelemben, hogy vannak leírások, rajzok, tűrések, szabványok. Azokkal a tervezőasztalon elboldogulunk, de utána mindezt végig kell vinni a kollégákkal. Az az igazi nagy művészet, hogy a támogatásunkkal jókedvűen, eredményesen és profitorientáltan tudják elvégezni ezt a munkát"

– világított rá a rektor, kiemelve, hogy az MBA-képzés ebben is segít.A sajtótájékoztatón megszólaltak a programban végzett hallgatók. Jakus Gabriella, az Audi Hungaria munkatársa maga is képzésekkel foglalkozó területet vezet. Fontosnak tartja, hogy a munka mellett a tanulásra is kellő hangsúlyt fordítson, és az MBA-programban az elmúlt időszakban megtalálta, amit keresett.



Nemcsak a tudományos hátterünket gyarapíthattuk, hanem gyakorlatból jövő tapasztalatokat is szerezhettünk. A legkülönbözőbb vállalati kultúrákból érkeztek üzletemberek hallgatóként a programra. Inspiráló volt számomra, hogy a képzés során szerzett elméleti tudással kapcsolatban meg tudtuk beszélni egymással, hogy mindez hogyan valósul meg a gyakorlatban"

– mondta Jakus Gabriella.Kardos Lajos a Szintézis-Net munkatársa.



Az MBA-képzésben elsődlegesen a tanárokat szeretném kiemelni. Izgalmas volt olyan professzorokkal együtt dolgozni, akik komoly tapasztalatokat szereztek az üzleti életben. Az elméleti háttéren túl nagyon sok hozzáadott értékkel szolgált a gyakorlatorientáltság. A szaktársak változatos összetétele lehetővé tette a hallgatók közti folyamatos együttműködést, amiből jelentős szinergiák alakultak ki. Számomra az volt a legizgalmasabb, amikor a megszerzett tudást a gyakorlatban, saját munkahelyemen alkalmazni kezdtem, és láttam az eredményeket"

– foglalta össze tapasztalatait Kardos Lajos.Prof. Dr. Szegedi Zoltán, a képzés szakmai vezetője rávilágított arra, mi különbözteti meg a győri MBA-képzést a többi hasonló programtól. Például a pénzügyi, kontrolling kompetenciák fejlesztése, és az értékteremtő folyamatok menedzsmentje.

Azok, akik eljönnek hozzánk, már vezető pozícióban vannak, és egy vezető nem úgy tanul, mint egy egyetemi hallgató. Ezt figyelembe véve nem az elmélettel, hanem gyakorlati problémák feldolgozásával kezdünk. Hallgatóink felsővezetői kompetenciákat szeretnének megszerezni, és ezen a területen otthonosan mozgó oktatók segítik őket"

– hangsúlyozta Szegedi professzor.Az átlagostól eltérő, kreatív és inspiratív oktatási formákat biztosító MBA-képzésre, ahol a hallgatók egymással is megoszthatják sikermintáikat, szeptember 15-ig lehet jelentkezni.