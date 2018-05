Vár az állatkert, a vasút, a tűzoltóság - mutatjuk a megyei gyermeknapi programokat!

Színes programokkal, ingyenes vonatozással várja a gyerekeket a MÁV

Országszerte megnyílnak a tűzoltólaktanyák

Gyermeknap Süsüékkel Sopronban - Életre kelnek Csukás István hősei

Gyerekhét Győrben



Győri gyermekpiknik

05. 27., vasárnap

Gyereknapon is vár az állatkert

05. 27., vasárnap

Csornai gyereknap

Gyermeknap Lébényben

05. 26., szombat

Kimle

Gyermeknap Öttevényen

05. 27., vasárnap



Gyereknapi vidámság Abdán

05. 27., vasárnap, Abda



Levéli gyermeknap

05. 25., péntek

Zöldnap – gyermeknap Mosonmagyaróváron

05. 27., vasárnap

Gyermeknap Tatabányán

05. 26–27., szombat-vasárnap

Városi gyermeknap Pápán

05. 27., vasárnap

A MÁV Zrt.– az élményekkel teli utazáson kívül – a hűvösvölgyi állomáson egész nap színpadi előadásokkal kedveskedik a látogatóknak; a zenei programok mellett a többi között bűvészshow, pónilovaglás, hajtányozás, ugrálóvár és modellvasút is várja a kicsinyeket. A Gyermekvasút a várható sok utasra való tekintettel hosszabb üzemidővel készül a gyermeknapra,Részletek a gyermekvasut.hu oldalon.A budapesti Magyarmájus 26-án és 27-én is nyitva áll az érdeklődők előtt. A gyermeknap programjában számos koncert és bábszínház-előadás szerepel, de lesz trambulin, labdafürdő, kishajóvezetési lehetőség, kerékpáros KRESZ-ügyességi pálya, és természetesen a park népszerű interaktív szórakozási lehetőségeit – kerti vasút, kézihajtányozás, lóvasút, sínautó – is ki lehet majd próbálni.Tovább információ a vasuttortenetipark.hu oldalon.Ugyancsak gyermeknapi programok várják a családokat május 27-én ais. A MÁV-START a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesülettel, valamint a MAJORKA Turisztikai és Rendezvényközponttal együttműködésben „manóvonatokkal", műhelylátogatással, hajtányozási lehetőséggel, kézműves-foglalkozásokkal és játszóházzal készül május utolsó vasárnapjára.A részvételi díj 1500 Ft/fő; az érdeklődők a MÁV-START és a GYSEV bármely kiinduló állomásáról Balatonfenyvesre és vissza 50 százalékos alkalmi menettérti kedvezményt vehetnek igénybe a vasúti utazáshoz. Részletek a mavcsoport.hu oldalon.Az ország csaknem négyszáz tűzoltólaktanyája várja a látogatókat a vasárnapi gyermeknapon - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.Hajdu Márton kifejtette: a katasztrófavédelem a nemzetközi gyermeknapon 2014 óta minden évben megtartja a Nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvényét. Ennek keretében az összes hivatásos tűzoltóság, katasztrófavédelmi őrs, önkormányzati tűzoltó-parancsnokság, illetve az önkéntes tűzoltó egyesületek többsége megnyitja kapuit a gyermekek előtt.A nyílt napon lehetőség van közelről megvizsgálni a tűzoltók által nap mint nap használt járműveket, különleges felszereléseket, kicsik és nagyok bejárhatják a laktanyát is, vagyis betekintést nyernek a tűzoltók életébe. A nap során a tűzoltók több próbariasztást is végrehajtanak, egyes helyeken külön bemutatót is tartanak majd - mondta Hajdu Márton példaként említette, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság II. kerületi hivatásos tűzoltóságán mentőkutyás bemutatót is tartanak.Hajdu Márton azt mondta: évről évre húsz-harmincezer látogató érdeklődik az ingyenes rendezvény iránt. A családokat, gyermekeket országszerte 10 és 16 óra között fogadják a laktanyák - közölte.Megyénkben az alábbi laktanyákba várják a látogatókat:Vac–Kor–Szak címmel nagyszabású ingyenes gyermeknapi rendezvényt tartanak május 27–én (vasárnap) délután három órától este hatig Sopronban a Petőfi téren és a Munkácsy–teremben, ahol Csukás István kedvelt mesefigurái: Süsü, a sárkány, Mirr–Murr, Pom–Pom és a Nagy horgász is megjelenik óriásbábként.Szekeres Krisztától, a szervező Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közművelődési munkatársától megtudtuk: a Liszt–központ gyermeknapján tisztelegnek a generációkat összekötő Csukás István írói munkássága előtt, valamint színes ingyenes programokat kínálnak a családoknak, kicsiknek és nagyoknak a Vac–Kor–Szak rendezvényen két helyszínen is.Megyeri János szobrászművész embernyi méretben elkészített tizenöt mesefigurája most tizenöt napra Sopronba költözött és ezek láthatók a Munkácsy-teremben, ahol megtekinthetők a Varázspálca gyermekrajzpályázat alkotásai. Ezen a helyszínen tündér–és manófotózásra is lehetőség nyílik jelmezekkel, kellékkel, aki pedig szeretné, az emlékfelvételeket hazaviheti.A Petőfi–téren délután negyed négytől a Mozgás Ritmus Lendület Club & TündérTáncTanoda szórakoztatja egyebek mellett pom–pom tánccal a gyerekeket, akiket vár a tündéri szökőkút, ahol tündérrózsákat bocsájthatnak vízre. Délután nagy ho–ho–ho–horgászatot is tartanak. Érkezik az eseményre a mesék titkaival a Doborjáni Ferenc EGYMI színjátszó csoport, a zenei varázslatról pedig a Drazsé együttes gondoskodik.A nap zárásaként este hat órakor pedig Vackor–szüretet tartanak mindazoknak, akiknek kedvence Csukás István legendás mesevilága.Aranypart II., 10–19 óraProgramok: Alkoss velünk! kézművesjátszóházak, Mokka alkotóprogram, arcfestés, agyagozás. Könyves Sziget-rejtvények, izgalmas feladatok, tűzoltó-bemutató, rendőrségi bemutató, Ládavasút. Aprófalva – játékok babáknak és mamáknak. Kids Club – angol nyelvi játékok gyerekeknek. Gokart, íjászat, mobil játszóház, zsonglőrködés, hajókázás a Holt-Dunán, kézműves termékek vására. Játékos tudományjátszóház, Mesesátor. Színpadi programok: Aranykapu zenekar, Garabonciás együttes, Binde bácsi, zenés-mesés program. A részvétel ingyenes!Xantus János ÁllatkertA győri állatkert, erre az alkalomra egész napos vidám, ünnepi programokkal készült kicsiknek és nagyoknak. Lesznek „Állati állomások", ahol a gyerkőcök egész nap ügyességi játékokon vehetnek részt. Az állomások teljesítése után, pecsét fejében, természetesen az apró ajándékok sem maradnak el. Többek között lesz „Lovagiélet-bemutató", zoo-show (11–14 és 17 órakor), „Kalando-zoo", „tapiZoo" valamint bemutatkoznak az állatkert legújabb lakói: majomapróságok, az apró gyűrűsfarkú makik és Zahira, a csimpánzlány, valamint Villám, a kis lajhár is.Sportpálya, 15 óraProgramok: Buborékshow, kutyás bemutató, zsonglőrjátszóház, pontgyűjtő feladatok, ugrálóvár, csillámtetoválás, kapura lövő verseny: 15.30 órától kézilabda és foci kapura lövő verseny. Regisztráció: 15 órától, nevezési díj: 200 Ft.„Vissza a jövőbe" tematikus gyereknap, rock koncertek és az elmaradhatatlan sárkányhajó verseny – többek között ezekkel a programokkal várja most szombaton az aktív kikapcsolódásra vágyókat az V. Greiner Szigetközi Sárkányhajó Sport és Gyermek Fesztivál. A fesztivál bevételéből a Csodalámpa Alapítványt támogatják a szervezők.Az esemény középpontjában most is az sárkányhajó verseny áll majd, ahol összesen hat versenyszámban mérhetik össze erejüket és tudásukat a nevező csapatok. A fiatalabb korosztályt a technológia tematikája köré épített gyermeknap várja többek között gokart pályával, szimulátor sátorral, tudományos játszóházzal, ugrálóvárral és kézműves foglalkozással.Az esti programok a rockzene kedvelőinek kedveznek, 20 órától a Power zenekar, 21 órától a Karthago, 23 órától pedig a Blues Company lép majd a fesztivál színpadára.A fesztiválon való részvétel ingyenes..Tátika játszótér, 16–20 óraSzínpadi műsorok: moderntánc-bemutató, interaktív kalózos műsor gyerekeknek, gólyalábas bohócok előadása, lufihajtogatás, Molnár Orsi fellépése gyermekdalokkal. Folyamatos kísérőprogramok: kézműves-foglalkozások (kavicsfestés, korongozás, nemezelés), légvár, tűzoltóautó, hétpróba vetélkedő, arcfestés, csillámtetoválás, lángossütés.Iskola mögötti sportpálya, 15 óraBemutatót tart a Face-Team akrobatikus kosárlabdacsapata és a helyi önkéntes tűzoltók csoportja. Lesz légvár, játékok, kreatív foglalkozás.Játszótér (Május 1. liget)Esőhelyszín az iskola és a kultúrház8.30 óra: Gyülekező – csapatok felkészítése, eligazítás a színpad előtt. 9 óra: Reggeli mocorgó Monecke Lilla aerobikoktatóval. 9.30 óra: Akadályverseny – a levéli iskola diákjainak „túlélőtúrája". 12.30 óra: Ebéd – a levéli iskola tanulói részére. Fagyi – a Hidegkő vendéglő és törzsvendégei jóvoltából. Egész délután: kézműves- és játéksátor, élő csocsó és ugrálóvár, arcfestés, vidám, tréfás játékok, tengóbajnokság, aszfaltrajzverseny, téma: gyereknap. 15 óra: Ricsi bohóc. 15 órától: Varázslóiskola. 16 órától: Lufiszobrászat. 17.30 óra: Kis csillag születik! 19 óra: Gyereknapzáró buli. Sztárvendég: Molnár Orsi – zenés, interaktív műsor. Egész nap: zsíros, lekváros, vajas kenyér, szörp és palacsinta.Fehér Ló Közösségi Ház, 14–16 óraZöldjátszóház: érdekes játékok, ékszerek, használati tárgyak készítése újrahasznosított anyagokból. Zöldvetékedő a Futura támogatásával! 16 óra: Bábszínház: Tavaszi horgászkaland – a Babos Bábos Társulat előadása. Vizes mese sok-sok árnyjátékkal, halakkal, vízi és vízparti állatokkal, horgászokkal. A programon a részvétel ingyenes.A Vértes Agorája, 10 órátólJedi- és rohamosztagos-kiképzés. Fotózás a szereplőkkel. Társasjátékkuckó. Cantina Band. Lego-kiállítás és -játszóház. Green-box fotózás. Filmvetítés. Vuki-üvöltőverseny. Konzolos játékok. Plakátritkaságok. Életnagyságú SW-figurák. Jelmezverseny. Kézművesjátszóház. Nyereménysorsolás.Erzsébet liget, 15–19 óraRobotikabemutató és játszóház, arcfestés, parti- és társasjátékok, kézműveskedés, pónilovaglás, légvárak, rodeóbika, kosaras körhinta, kalózhajóhinta, játékpark... Színpadi programok: 15.15 óra: Black Bunny Rock and Roll Club és BalanceDance Team. 16 óra: Udvari bolondok. Gólyalábas hajcihő a Trambulin Színházzal. 17 óra: Álombuborék, Tamás Éva játéktára, interaktív gyermekkoncertje. 18 óra: Hangszersimogató a zenekarral.