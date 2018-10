Van már programja hétvégére? Ha nincs, mutatunk párat!

Győr és környéke



Győr





Mozinet filmnapok a Rómer-házban!

10. 21., vasárnap

15 óra: Testről és lélekről.

Magyar játékfilm.

17.15 óra: Mindenki tudja.

Spanyol–francia–olasz misztikus dráma.

19.45 óra: Az átkelés madarai. Kolumbiai–dán–mexikói dráma.

10. 22., hétfő

16.30 óra: Silvio és a többiek. Olasz–francia életrajzi film.

10. 23., kedd

18 óra: Hidegháború. Feliratos, lengyel–francia–angol romantikus film.

19.45 óra: A sértés. Feliratos, libanoni dráma.



Múzeumok Őszi Fesztiválja

10. 20., szombat

Fruhmann-ház, 15 óra

Készüljetek guzsalyasba! – társas munkák, szórakozás és ismerkedés egykor.

15–15.30 óra: Néprajzi előadás: Szalontay Judit: Növény-, állat- és emberábrázolás a rábaközi hímzőkultúrában.

15.30–17 óra: Tollfosztás és kispárnavarrás, kukoricafosztás és -morzsolás, csuhébaba-készítés, férjjósló gombócfőzés, rokkahasználati bemutató, gyapjúfonás

orsóval.

17 óra: Népzenei koncert: Sárarany Zenekar: „Hopp hajnalig" – bukovinai tánczene.

Kamarakiállítás: Virágom, virágom... – válogatás a néprajzi textilgyűjteményből és Bernáth Judit textilművész munkáiból. A részvétel díjtalan.

10. 22., hétfő

Rómer-ház, 20 óra

Beatwándor. A Beatwándor egy audiovizuális költészeti formáció, André Ferenc slammer, Horváth Benji író, lapszerkesztő és VJ Lamaskier audiovizuális performance-a: versek, zajok, gitárriffek, daltöredékek, kutyák és macskák. Részvételi díj: 1000 Ft/fő.



Régiségvásár

10. 21., vasárnap

Tarcsay utcai piactér, 7–14 óra

Régiségek, műtárgyak, hobbitárgyak, gyűjtemények adásvétele és cseréje.



„Láthatatlan Belváros"

10. 20., szombat

Apátúr-ház, 14 óra

1 órás ingyenes séta. A sétát vezeti: Csobayné Pintér Éva. Előzetes regisztráció: idegenvezetes.gyor@gmail.com.



Ismerős Arcok

10. 20., szombat

Bridge Hallgatói Klub

Kapunyitás: 19 óra.

Kezdés: 20 óra.



Pál Utcai Fiúk

10. 20., szombat

Rómer-ház, 22 óra

Jegyár: 2500 Ft.

Kapunyitás: 20 óra.

Koncertkezdés: 22 óra.



Állatos, alkotós délután

10. 20., szombat

Generációk Háza, 15 óra



Családi alkotódélutánt szerveznek, ahol állatos tárgyakat készíthetnek kicsik és nagyok.

Merülj bele az állatok világába és alkoss valamit magadnak, vagy ajándékba újrahasznosított alapanyagból. A picik se maradjanak ki: amíg a nagyok alkotnak, játszósarokkal várjuk őket! A program az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati támogatásával valósul meg. A részvétel ingyenes!



Tényő



V. Tényői Slágerparádé

10. 20., szombat

Kultúrház, 15 óra

Vidám zenés összeállítás. A vendégeket slágerekkel szórakoztatja az Abdai Gyöngyvirág Nyugdíjas Énekkar, a Kisudvarnoki Népdalkör, a Sokorópátkai Dalárda, a Tényői Dalkör és a Ricsajok. A belépés díjtalan!



Sokorópátka



Kísértetjárta túra

10. 20., szombat

Indulás: Sokorópátkai Művelődési Otthon, 17.30–20.30 óra



Idén is megrendezésre kerül a tavaly nagy sikert aratott kísértetjárta túra, a Vörös Barátok Nyomában elnevezésű esti kirándulás.



A túra kb. 5 km-es, sötétben, mécses fénye mellett halad a sokorópátkai focipályától a Harangozó-hegyig, ahol zsíros kenyér és forró tea várja a kalandorokat. Az úton érdemes lesz figyelni, hiszen kérdéseket rejtenek el, amikre ha a célban tudják a választ, édességet adnak jutalmul. A focipályán igazi templomos lovaggal is találkozhatnak, korhű ruházattal és izgalmas bemutatóval. Fejlámpa, elemlámpa, réteges öltözködés, zárt cipő szükséges! A borzongás és kaland garantált! Információ és regisztrálás: patkakultur@gmail.com.

Sopron és környéke



Sopron



Rockabilly Night

10. 20., szombat



Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra

Boys from The Cellar és Ironcats Rockabilly Trió koncertek. Belépő: 1000 Ft. Hollywood Rose-koncert.



Moonshine Melodies

10. 21., vasárnap



Búgócsiga Akusztik Garden, 19 óra

Belépő: 1600/2000 Ft.



Szirmok



10. 21., vasárnap

Liszt Ferenc Kulturális Központ, 11 és 16 óra



Pöttömszínház 0–4 éves korig. A Kabóca Bábszínház előadása.

A Szirmok című babaszínházi előadásban két kicsi kertész nevelgeti csodákat rejtő virágát. Miközben közös céljuk, hogy a virág kinyíljon és minél nagyobbra nőjön, mégis elkerülhetetlen köztük a civódás. Jegyár: 1000 Ft.

Mosonmagyaróvár és környéke



Mosonmagyaróvár





Babaszínház: Icurka- picurka

10. 21., vasárnap

Fehér Ló Közösségi Ház, 10 óra



A Vaskakas Bábszínház előadása.

Egy cicuska, egy egérke, egy halacska és egy kutyuska kapcsolatát kísérhetik végig a gyerekek. A kedves kis állatok közös játékai; bújócska, fogócska, kukucskajáték a barátság egy-egy pillanatát villantják fel. Közismert mondókák, gyerekdalok, kiszámolók, dúdolók és dünnyögők a játék építőkövei, melyeket az anyukák, apukák, nagymamák haza is vihetnek, hogy otthon folytatódhasson a közös játék.



Levél



„Színes őszi levelek" Levéli Napok 2018



10. 20., szombat



XIV. Civil Nap. Házigazda idén: a Levéli Népdalkör. 10 óra: Bábukavalkád – szalmabábuk kihelyezése a Fő utca különböző pontjain. 15 óra: Levéli Civil Placc Teátrum – a csapatok vidám műsorai a bábuknál. 16 óra: Civiliáda – vidám vetélkedő a „civilek" csapatai között. 18 óra: Civil mulatság. Zenét szolgáltat a Sárarany zenekar. Helyszín: kultúrház és a Fő utca.



Ezen a napon nyílik meg:



„Életmesék" – Kerekes István fotói – a Hansági Múzeum vándorkiállítása. A Mosonmagyaróváron élő fotós a 36. Magyar Sajtófotó Pályázaton, a pályázat történetében először egy kategória mindhárom díját megkapta. A tárlaton a díjnyertes képek is láthatók. A tárlat november 18-ig látható.

10. 22., hétfő

10 óra: Könyvtármozi és játszóház: Mátyás, az igazságos – magyar mesefilm – 1985. Korona, pajzs, kard stb. készítés kartonból. Helyszín: kultúrház.

17.30 óra: Koszorúzás. Gulyás Lajos mártír református lelkész emléktáblájánál, az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából. Közreműködnek: az iskola 6. osztályos diákjai és versmondók. Helyszín: Ujhelyi tér, református imaház.

10. 23., kedd

9 óra: Dr. Lébényi Béla-emlékverseny. Ünnepi rapid sakk egyéni és csapatverseny. Versenyengedélyhez nem kötött! Nevezés 8 órától, eredményhirdetés kb. 15 óra. Helyszín: kultúrház.

18 óra: Mátyás király udvarában – ünnepi koncert. Az idén 20 éves mosonmagyaróvári Camerata Suminona Régizene Együttes műsora.

A Mátyás király-emlékév alkalmából többek között a kor muzsikáját is megszólaltatja a zenekar. Helyszín: evangélikus templom.