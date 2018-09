Vámosszabadiban, az ecetes hal hazájában folytatódik a "Kapj rá!"

A település horgásztavánál már évek óta egy egész napos fesztivállal ünneplik a térség halételeit, például az ecetes, pácolt halat. Az eseményen a "Kapj rá!" halfogyasztást ösztönző kampány standja is ott lesz, finom halas óstoló falatokkal és gyermeksarokkal.A halételek észítésének nagy hagyománya van a Szigetközben, nem csoda, hogy a horgásztóval is büszkélkedő Vámosszabadiban minden évben halfesztivált rendeznek. A halgasztronómiai napon a szórakozásnak is komoly szerep jut, hiszen helyi és országos hírű zenekarok szolgáltatjá a talpalávalót.Az esemény egyben a "Kapj rá!" roadshow egyik állomása, ahol ízletes óstoló falatokkal - füstölt halfilével és halpástétommal - várjá a látogatókat. A gyermekek örében nagy népszerűségnek örvendő gyermeksarokban színező feladatokkal és játékhal horgászattal várjá a kicsiket, a felnőttek pedig változatos, halas recepteket tartalmazó kiadványokkal lehetnek gazdagabbak.A fesztiválon természetesen a térség egyik legnépszerűbb, tájjellegű halétele, az ecetes rántott hal is terítékre kerül. A finomságot egyedi módon észítik a helyiek: a halfilét vagy patkót a szokásos módon kirántjá , lecsepegtetik, tálba helyezik és egy ecetes burgonyához hasonló páclevet észítenek hozzá, rengeteg vöröshagymával. Az így elkészített ételt legalább ét napig érlelik, mielőtt fogyasztjá . A szigetközi ecetes hal azonban csak az egyik a sok-sok ülönleges finomság özül, amit meg lehet óstolni, így a Vámosszabadi Halfesztivál a halrajongó számára kitűnő tvégi programnak ígérkezik.További információ a "Kapj rá!" kampányról és a halételekről aweboldalon és aözösségi oldalon érhető el.