Vámosszabadi választ - Régi vagy új vezetője lesz a falunak?

A vámosszabadi képviselő-testület tavaly november közepén oszlatta fel magát – erről korábban már beszámoltunk. Mint ahogy arról is, hogy az ok a képviselők és a polgármester közötti konfliktus volt.

Ennek lényege, hogy a testület agilisabb vezetőt szeretett volna, a polgármester ugyanakkor a bürokrácia kötelező útvesztőire hivatkozva mondta, hogy bizonyos szabályokat senki nem léphet át – ő sem.



Időközi választást kellett ezért kiírni a Győr környéki faluban. A jelölési időszak határideje hétfőn délután lezárult, így most már hivatalosan lehet tudni, kik indulnak a február 11-én tartandó időközi választáson.



A polgármesterjelöltek nyilván a legérdekesebbek, s itt különösebb meglepetést nem látunk. A két jelölt ugyanis a mostani polgármester, Lizákné Vajda Lívia, ellenfele pedig a többiek nevében felszólaló Ambrus Gellért alpolgármester. Utóbbi már novemberben is jelezte, hogy nemcsak a kritika megfogalmazása volt a célja, hanem indulni is kíván a polgármesteri címért. Lizákné két hónappal ezelőtt még nyitva hagyta a kérdést, ezt be lehetett tudni annak is, hogy igazságtalannak gondolta az őt ért képviselői támadást, így akkor a csalódás szólt volna belőle. Mostanra ezek szerint végiggondolta és eldöntötte, hogy indul; ketten szeretnék tehát megszerezni a faluvezetői címet.



A képviselőjelöltek esetében ketten vannak olyanok, akik a lemondott testületben korábban dolgoztak s az újban is munkát vállalnának. Összesen hatan indulnak: Csiza-Pák Eszter, Horváth Anita, Horváth József, Luka Zoltán, Pajor Károly és Tóth Géza szeretne képviselő lenni az új testületben (Az eddigi képviselő-testületi létszám is hat volt Ambrus Gellérttel együtt, aki – ahogy írtuk is – alpolgármesterként dolgozott.)



A választás tehát február közepén lesz, s a testület feloszlatásakor mindkét fél azt ígérte, hogy a választásokig zökkenőmentesen viszik tovább a falu ügyeinek intézését. Ezt az ígéretüket láthatóan tartják is, holnap például képviselő-testületi ülést tartanak, a többi mellett olyan témákban, mint „beszámoló a folyamatban lévő önkormányzati projektek aktuális állásáról", de döntenek az óvoda nyári szünetének időpontjáról és szántók bérbeadásáról is. December utolsó napjaiban kiírta az önkormányzat az ipari területük építési beruházására vonatkozó közbeszerzést is.



Nyitóoldali képünk forrása: ​Vámosszabadi Civil Kontroll