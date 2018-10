Változott a parkolás menete, hogy kevesebb csalás történjen Győrben

Jó tudni a győri türelmi időről: az egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén a jegy lejárta után 5 percen belül, hosszabb időre történt fizetés esetén 15 percen belül nem szednek pótdíjat.

A pótdíjról



olvasható a Győr-Szol oldalán. Érvénytelen várakozás esetén egy órai díjat és pótdíjat kell fizetni. A pótdíj összege a kiszabás napját követő 15 napon belüli fizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órára számított várakozási díj. 15 napon túli fizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese -a Győr-Szol oldalán.

Milyen lépéseket kér az öt belvárosi automata? Mutatjuk!



1. Kérjük, üsse be a rendszámot a billentyűzeten.

2. Kérjük, dobja be a pénzt az érmenyíláson.

3. Kérje a parkolójegyet a zöld gombbal.

4. A parkolójegyet helyezze a járműbe, a szélvédő mögé.



(Forrás: Győr-Szol)

A Kisalföld munkatársa hétfőn délelőtt az Arrabona udvarban nézte meg, hogyan működik a gyakorlatban az újítás. Elsőként egy úr próbálkozott, neki ismeretlen volt a rendszám "bepötyögése". Egy fiatalemberrel segítettünk neki, így jó pár perc után sikerült nyomtatni a parkolójegyet. A gép először lefagyott, majd újraindulás után dobta ki a várva várt jegyet.Másodjára hibátlan magyarsággal beszélő, külföldi állampolgárságú hölgy következett. Ő tudott arról, hogy rendszámot kér az automata. "Körülményes az egész. Múltkor nem értették osztrák turisták, miért nem készül a jegyük, elmondtam nekik, mit kell tenniük. Akkor még csak magyarul részletezték a lépéseket az automatán, most már lefordították angolra a matrica szövegét" - mondta a neve elhallgatását kérő nő. Ő hallomásból azzal is tisztában volt, hogy a csalások visszaszorítása áll a rendszám-bevitel mögött.A Győr-Szol szerint azért van szükség az új rendszerre, mert "valóságos piaca alakult ki a használt parkolójegyek adás-vételének a parkolókban Győrben és az internetes közösségi oldalakon is". Az az autós, aki nem keresi a kiskapukat, elsőre talán nem érti, miről van szó.Aki "mikuláscsomagban" parkolási bírságot kap, annak a bírság időpontjához képest öt percen belül lehetősége van az érvényes jegyét bemutatni. Vagy a helyszínen az ellenőrnek, vagy az ügyfélszolgálaton. Ez azért korrekt így, mert ha jegyvásárlás idején "jutalmazzák" mikuláscsomaggal az autóst, akkor a büntetését törlik. Az ügyeskedéseknél a kiskaput nyilván az jelentette, ha az ügyfélszolgálaton mutatták be a "megfelelő jegyet", amelyet vagy elkért a potyázó sofőr autóstárstól, vagy akár fizetett érte."Bízzunk benne, hogy az újítással csökken a visszaélések száma. Az autósoknak ez nem okoz jelentős kényelmetlenséget, hisz néhány karaktert kell beütniük" - mondta Ozsvárt Tamás, a Győr-Szol kommunikációs menedzsere.Az új programozású automatákkal öt helyszínen találkozhatunk a Belvárosban: Arrabona udvar, Bajcsy-Zsilinszky út (1-es Postával szemben), Czuczor Gergely utca (a színház főbejáratánál), Zechmeister utca (a buszmegálló mögött) és a Zechmeister utca 7. szám alatt.