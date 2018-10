Valóra váltották az álmukat! Laci három keréken, Szabolcs futva teljesítette a maratont Győrben - videó, fotók

Az öröm pillanatai

Frissítés az első km-ek után.

13.45 után pár perccel megérkezett Laci és Szabolcs a Lapos tanszékhez. A maratoni távhoz képest nem is voltak elcsigázva, hamarosan videós interjú a két remek győri sportemberrel.Laci és Szabolcs 34 km-et teljesített, jön az utolsó valamivel több mint 8 km-es felvonás. Nem Győrzámolyon, hanem a győri egyetemnél lesz a befutó. Így az utolsó "félkörben" előbb futnak 4 km a töltésen, majd vissza.Laci és Szabolcs fél 11 előtt pár perccel ért vissza a Laposhoz. Már 17 km-et megtettek. Közben az eső elkezdett esni, reméljük, nem ered el nagyon.Emlékeznek még a győri? A mozgáskorlátozott Benei László és Kozma Szabolcs hétvégenként rendszeresen együtt futnak a Győrhöz közeli töltéseken. Laci kézibringát hajt, míg barátja Szabolcs az első métertől az utolsóig futva kíséri.A történetük nem csupán megható és példamutató, eredményekben is gazdag. Többször teljesítették együtt a Győr-Lipót futóverseny 27 kilométerét, most szombaton azonban olyanra vállalkoztak, ami keveseknek sikerül: teljesíteni a maratoni távot (42 km 195 m).A két jó barát hónapok óta edz az embert próbáló kihívásra, pár hete 34 km-et sikerült teljesíteniük. Ma nem sokkal ebédidő után kiderül, hogy vajon kipipálhatják maratoni álmukat. Laci és Szabolcs 8 óra után pár perccel indult útnak a Lapos Tanszékről. Innen egészen Győrzámolyig futnak - eddig aszfaltos a töltés, Laci kézibringája idáig bírja a strapát -, majd vissza a városba a Széchenyi-egyetemhez. A maratoni táv legyűréséhez két és fél kört kell teljesíteniük Győr és Győrzámoly között."Jól vagyok, mindig jól vagyok! Egyelőre az időjárás velünk van. Persze, kis esőtől nem fogunk megijedni" - mondta mosolyogva a rajt előtt Benei Laci."Hosszú ideje készülünk a maratonra, de nem akartuk nagydobra verni a futásunkat. Ha elmegyünk egy országos futófesztiválra, a szükségesnél jóval nagyobb figyelem irányult volna ránk. Nem szerettük volna magunkat ezzel extra nyomás alá helyezni. Most futhatunk a saját tempónkban, viccelődhetünk a hosszú út során és persze küzdünk. Elsősorban magunkkal" - hallottuk Kozma Szabolcstól, aki civilben gyógypedagógus, a pannonhalmi Pedagógiai Szakszolgálat vezetője.A helyszínen és a Facebookon így is sokan szurkolnak a két győri sportembernek. Biztassák őket Önök is a hozzászólásokban! Hírünket folyamatosan frissítjük és hírt adunk róla, hol tart épp Laci és Szabolcs.