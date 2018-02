Valentin-nap hetében essen szerelembe egy ragyogó hétvégi házzal, Pannonhalmán!

“Pannonhalmán, az apátság lábánál, csodálatos természeti környezetben, 80 nm alapterületű családi ház eladó. Az épület 60 cm vastag falazat van, ami téglából épült 2,5 szobás + konyha + wc fürdőszoba, + nappali került kialakításra. Az ingatlan 2010-ben egy nagyobb felújításon esett át akkor tetőt is cserélték illetve a belső részen is szinte mindent kicseréltek. Fűtését egy cirkó kazánnal oldották meg, de a búbos kemencét is rákötötték a fűtésrendszerre. A kertben rengeteg gyümölcsfa (alma, cseresznye, szilva, stb) található.

Az ingatlan helyiségei:

Az ingatlan adatai:

- 2 db egész szoba- félszoba- konyha-étkező- fürdőszoba-wc- tornácBoros pince: kb. 12 nmVendégház/melléképület: kb. 25 nmÁr: 19.900.000 FtHáz típusa: Családi házAlapterület: 80 nmTelekterület: 2245 nmSzobák száma: 3Ingatlan állapota: FelújítottFelújítás éve: 2010Fűtés típusa: Gáz + alternatívBelmagasság: 2.4mTovábbi képek a csodálatos házikóról és a búboskemencéről az ingatlanbazar.hu oldalán!