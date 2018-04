Választás 2018 - 22:55 órakor megérkeztek az első megyei adatok az egyéni választókerületekből

Rendkívüli események



Hegykő

A szavazóhelyiségben megjelent egy választópolgár, aki szavazni nem akart, viszont benyújtott egy beadványt "Tájékoztatás az Alaptörvény érvénytelenségéről" címmel. A szavazóhelyiséget addig nem akarta elhagyni, amíg a bizottság nem jegyzőkönyvezi a beadványa átvételét. A bizottság elnökének felszólítására az illető a szavazóhelyiséget elhagyta.



A választási szerv (HVI, szavazatszámláló bizottság) által a szavazás ideje alatt a rend fenntartása érdekében hozott intézkedések, illetve határozatok:

A bizottság elnöke felszólította az illetőt, hogy amennyiben nem kíván szavazni, a szavazóhelyiséget hagyja el.



Nyúl

2018. 04.08-án 6. óra 10 perckor az átjelentkezéssel szavazó állampolgár az egyéni választókerületi szavazólapot bélyegzés előtt az SZSZB tagjának kezéből kikapta és az SZSZB előtt az általa kijelölt személyre és szervre két egymást metsző vonallal adta le szavazatát. Az SZSZB elnöke felhívta a választópolgár figyelmét, hogy bélyegző lenyomat nélkül szavazata érvénytelen. Ekkor az átszavazó állampolgár kapott egy darab lebélyegzett egyéni választókerületi szavazólapot és egy darab lebélyegzett listás szavazólapot, melyet szintén az SZSZB előtt az általa kijelölt személyre és szervre két egymást metsző vonallal leadta szavazatát. Ezt követően borítékba tette a szavazólapokat. Ezután a borítékot az ott lévő urnába bedobta. A választópolgár kérte a jegyzőkönyv felvételét.



A választási szerv (HVI, szavazatszámláló bizottság) által a szavazás ideje alatt a rend fenntartása érdekében hozott intézkedések, illetve határozatok:

Az eset további intézkedést nem igényelt.

1. választókerület - Győr (52,24 százalékos feldolgozottság)1. Simon Róbert Balázs (FIDESZ-KDNP) - 50,09 százalék, 12 006 szavazat2. Glázer Tímea (DK) - 21,71 százalék, 5204 szavazat3. Fodor Roland (JOBBIK) - 16,95 százalék, 4063 szavazat2. választókerület - Győr (66,67 százalék)1. Kara Ákos (FIDESZ-KDNP) - 58,28 százalék, 17 918 szavazat2. Menyhárt Miklós (JOBBIK) - 21,78 százalék, 6696 szavazat3. Greguss András (MSZP-PÁRBESZÉD) - 12,41 százalék, 3815 szavazat3. választókerület - Csorna (88,46 százalék)1. Gyopáros Alpár (FIDESZ-KDNP) - 64,99 százalék, 25 717 szavazat2. Magyar Zoltán (JOBBIK) - 23,15 százalék, 9160 szavazat3. Szabó Zoltán (DK) - 5,97 százalék, 2362 szavazat4. választókerület - Sopron (72,34 százalék)1. Barcza Attila (FIDESZ-KDNP) - 55,31 százalék, 20 429 szavazat2. Brenner Koloman (JOBBIK) - 18,35 százalék, 6777 szavazat3. Póczik Roland (MSZP-PÁRBESZÉD) - 16,17 százalék, 5971 szavazat5. választókerület - Mosonmagyaróvár (76,47 százalék)1. Nagy István (FIDESZ-KDNP) - 55,46 százalék, 20 983 szavazat2. Jávor Miklós (JOBBIK) - 25,73 százalék, 9733 szavazat3. Bogyai Zsolt (MSZP-PÁRBESZÉD) - 9,92 százalék, 3753 szavazat1. választókerület - Tatabánya (59,78 százalék)1. Bencsik János (FIDESZ-KDNP) - 46,38 százalék, 14 595 szavazat2. Fekete Miklós (MSZP-PÁRBESZÉD) - 25,55 százalék, 8042 szavazat3. Boda Bánk László (JOBBIK) - 19,24 százalék, 6055 szavazat2. választókerület - Esztergom (79,59 százalék)1. Völner Pál (FIDESZ-KDNP) - 46,02 százalék, 19 223 szavazat2. Nunkovics Tibor (JOBBIK) - 33,72 százalék, 14 085 szavazat3. Vadai Ágnes (DK) - 11,14 százalék, 4654 szavazat3. választókerület - Komárom (89,81 százalék)1. Czunyiné Dr. Bertalan Judit (FIDESZ-KDNP) - 51,01 százalék, 24 997 szavazat2. Tóth Endre (JOBBIK) - 26,35 százalék, 12 912 szavazat3. Sólyom Jöran (MSZP-PÁRBESZÉD) - 12,50 százalék, 6125 szavazat1. választókerület - Szombathely (41,98 százalékos feldolgozottság)1. Hende Csaba (FIDESZ-KDNP) - 50,98 százalék, 9908 szavazat2. Nemény András (MSZP-PÁRBESZÉD) - 30,02 százalék, 5835 szavazat3. Balassa Péter (JOBBIK) - 12,08 százalék, 2347 szavazat2. választókerület - Sárvár (83,61 százalék)1. Ágh Péter (FIDESZ-KDNP) - 63,05 százalék, 23 167 szavazat2. Rába Kálmán (JOBBIK) - 17,28 százalék, 6348 szavazat3. Horváth Attila (MSZP-PÁRBESZÉD) - 13,36 százalék, 4909 szavazat3. választókerület - Körmend (88,34 százalék)1. V.Németh Zsolt (FIDESZ-KDNP) - 64,76 százalék, 25 436 szavazat2. Bana Tibor (JOBBIK) - 25,88 százalék, 10 165 szavazat3. Balogh Tibor (DK) - 4,20 százalék, 1648 szavazat1. választókerület - Veszprém (80,43 százalék)1. Ovádi Péter (FIDESZ-KDNP) - 49,97 százalék, 19 800 szavazat2. Kész Zoltán (Független) - 30,21 százalék, 11 972 szavazat3. Varga-Damm Andrea (JOBBIK) - 13,46 százalék, 5335 szavazat2. választókerület - Balatonfüred (69,39 százalék)1. Kontrát Károly (FIDESZ-KDNP) - 52,26 százalék, 16 437 szavazat2. Kepli Lajos (JOBBIK) - 33,44 százalék, 10 519 szavazat3. Deák Istvánné (DK) - 9,87 százalék, 3104 szavazat3. választókerület - Tapolca (93,1 százalék)1. Fenyvesi Zoltán (FIDESZ-KDNP) - 47,15 százalék, 20 050 szavazat2. Rig Lajos (JOBBIK) - 40,24 százalék, 17 112 szavazat3. Kárpáti Lajos (MSZP-PÁRBESZÉD) - 8,57 százalék, 3645 szavazat4. választókerület - Pápa (85,16 százalék)1. Kovács Zoltán (FIDESZ-KDNP) - 59,73 százalék, 23 379 szavazat2. Töreki Milán (JOBBIK) - 23,56 százalék, 9222 szavazat3. Gőgös Zoltán (MSZP-PÁRBESZÉD) - 13,15 százalék, 5147 szavazat1. választókerület - Zalaegerszeg (90,97 százalék)1. Vigh László (FIDESZ-KDNP) - 54,30 százalék, 25 792 szavazat2. Benke Richárd (JOBBIK) - 21,34 százalék, 10 138 szavazat3. Góra Balázs (MSZP-PÁRBESZÉD) - 15,00 százalék, 7125 szavazat2. választókerület - Keszthely (88,36 százalék)1. Manninger Jenő (FIDESZ-KDNP) - 56,93 százalék, 22 312 szavazat2. Weller-Jakus Tamás (JOBBIK) - 27,47 százalék, 10 764 szavazat3. Kovács Viktória (DK) - 8,16 százalék, 3199 szavazat3. választókerület - Nagykanizsa (67,39 százalék)1. Cseresnyés Péter (FIDESZ-KDNP) - 51,76 százalék, 13 763 szavazat2. Zakó László (JOBBIK) - 33,33 százalék, 8863 szavazat3. Horváth Jácint (DK) - 9,09 százalék, 2417 szavazatOrszágosan a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 68,13 százaléka adta le szavazatát.GYŐR–MOSON–SOPRON 01 Győr 71.05 %GYŐR–MOSON–SOPRON 02 Győr 70.53 %GYŐR–MOSON–SOPRON 03 Csorna 71.67 %GYŐR–MOSON–SOPRON 04 Sopron 73.82 %GYŐR–MOSON–SOPRON 05 Mosonmagyaróvár 69.45 %Komárom-Esztergom megye 68,12 százalék 167 188 szavazóVas megye 71,94 százalék 147 237 szavazóVeszprém megye 69,63 százalék 196 908 szavazóZala megye 69,24 százalék 154 372 szavazó17:40 - 65 százalék felett Győr-Moson-Sopron, 63,3 százalékon Komárom-Esztergom megye 17 órakorA 17 órai részvételi adatok alapján országosan 63,21 százalékos a részvételi arány. Győr-Moson-Sopron megyében a szavazók 65,82 százaléka (236 761 fő), Komárom-Esztergom megyében 63,34 százaléka (155 449 fő) járult az urnák elé a szavazás első 11 órájában. A szavazókörök 19 óráig tartanak nyitva.További részvételi arányok a Dunántúlról:Vas megye 66,71 százalék 136 535 szavazóVeszprém megye 64,72 százalék 183 037 szavazóZala megye 64,07 százalék 142 834 szavazóA legalacsonyabb a győri 1-es evk győri 12-es szavazókörében a részvételi arány a 15 órai adatok szerint: 37,06 százalék. A legnagyobb részvétellel továbbra is Cakóháza bír: a 40 szavazóból 36 már voksolt, ez 90 százalékos részvételi arányt jelent. A második legnagyobb mutatóval Bakonygyirót rendelkezik (győri 2-es evk, 69,29 százalék), a harmadik helyen Edve (3-as evk, Rábaköz, 68 százalék).Győr 54,65 %Sopron 56,21%Mosonmagyaróvár 52,63 %Csorna 57,53 %Kapuvár 57,27 %Pannonhalma 51,43 %Tét 46,17 %Lébény 47,63 %Fertőd 55,62 %Fertőszentmiklós 57,55 %Beled 53,68 %Jánossomorja 47,8 %A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 53,64 százaléka adta le szavazatát. A részvételi adatok megoszlása megyénként a következőKomárom-Esztergom megye 54,06 százalék 132 666 szavazóVas megye 54,58 százalék 111 711 szavazóVeszprém megye 54,6 százalék 154 397 szavazóZala megye 54,01 százalék 120 416 szavazóA győri 1-es választókerületben a győri 11-es és 12-es szavazókörben sem érte el a 30 százalékot a részvételi kedv. Öt szavazókörben viszont már 50 százalék felett van a mutató: a győri 17-esben, a 67-esben, a 68-asban, a 13-asban, valamint Véneken.A 2-es számú országos egyéni választókerületben Bakonyszentlászló 1-es szavazókörében a legalacsonyabb a részvétel a 13 órai adatok szerint (32,39 százalék), a másik véglet Fenyőfő, ahol a szavazásra jogosultak 53,68 százaléka már voksolt.A rábaközi, vagyis a 3-as számú oevk-ban meghaladta a részvételi arány az 50 százalékot Rábasebesen, Tárnokrétiben, Vadosfán, Acsalagon és Maglócán.A 4-es körzetben (Sopron és környéke) 50 százalék feletti a részvétel a sarródi 3-as, valamint a soproni 39-es, 41-es és 42-es szavazókörökben.Az 5-ös számú evk-ban (Mosonmagyaróvár és környéke) van olyan szavazókör, ahol még nem érte el a részvételi arány a 30 százalékot (Dunakiliti 1), Cakóházán viszont már 77,5 százalék a megjelentek aránya (a 40 szavazóból 31 már megtette a voksokat).Győr 43,27 %Sopron 43,87 %Mosonmagyaróvár 40,93 %Csorna 42,17 %Kapuvár 41,8 %Lébény 35,31 %Jánossomorja 34,22 %Beled 37,84 %Fertőd 38,15 %Fertőszentmiklós 41,93 %Tét 36,57 %Pannonhalma 38,94 %képviselő-választáson 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.Komárom-Esztergom megye 42,84 százalék 105 133 szavazóVas megye 40,62 százalék 83 135 szavazóVeszprém megye 42,65 százalék 120 611 szavazóZala megye 40,75 százalék 90 837 szavazóA vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosultak 29,93 százaléka adta le szavazatát.Komárom-Esztergom megye 31,24 százalék 76 675 szavazóVas megye 28,47 százalék 58 266 szavazóVeszprém megye 31,16 százalék 88 124 szavazóA választásra jogosultak 13,17 százaléka, 1 036 849 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.Az országos részvételi arány a 9 órai adatok alapján még soha nem volt ilyen magas; 1998 óta a legmagasabb mutató a 2006-os választáson volt: 11,39%.A részvételi arány 9 órakor Békés megyében volt a legmagasabb, 15,34 százalék, ami 43 240 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt, 11,74 százalék, ebben a megyében 61 450-en voksoltak. A fővárosban a szavazók 11,1 százaléka, 151 197 választópolgár adta le szavazatát 9 óráig.Győr-Moson-Sopron megyében 13,12 százalék szavazott már (47 200 szavazó), Komárom-Esztergom megyében 13,95 százalék (34 230 szavazó). Vas megyében 12,35 százalék, Veszprém megyében 14,23, Zala megyében pedig 12,58 százalék a részvételi arány 9 óráig.Az öt Győr-Moson-Sopron megyei választókerület közül továbbra is a rábaköziek a legaktívabbak (14,53 %), aztán a győri 2-es következik (13,63 %), majd a mosonmagyaróvári (12,93 %), a soproni (12,5 %) körzetek. A legalacsonyabb részvételi mutatója továbbra is a győri 1-es körzetnek van, 12,15 százalék.Komárom-Esztergom megyében az 1-es, vagyis az esztergomi körzet a legaktívabb (14,07 %), a 2-es, vagyis komáromi körzet a második (13,91 %), míg a 3-as, vagyis a tatai-tatabányai körzetben 13,86 százalékos a részvételi arány a 9 órai adatok szerint.Reggel 7.22-kor a Győr-Moson-Sopron megyei 2-es számú országos egyéni választókerületből, Győrből, az 56-os szavazókörből a szavazatszámláló bizottság a következőt jelentette a-n: Egyik választópolgár 6:40 perckor jelezte, hogy a szavazóhelyiség faliújságján a Kétfarkú Kutya Párt egy matricát helyezett el, és a falra is ragasztottak egyet.A választási szerv (HVI, szavazatszámláló bizottság) által a szavazás ideje alatt a rend fenntartása érdekében a zavaró elemeket eltávolította, ami nem zavarta meg a választás menetét.A valasztas.hu 7 órai adatai szerint Győr-Moson-Sopron megye öt egyéni választókerületében a 359 707 szavazásra jogosult közül 7124 fő élt már a szavazati jogával, ez 1,98 százalékos részvételt jelent. A legaktívabb a 3-as körzet volt (Rábaköz), itt 2,39 % a részvételi arány, aztán az 5-ös (Mosonmagyaróvár és környéke) következik 2,23%-kal, a 2-es (Győr déli része és a Győrtől délre található települések). A 4-es körzetben (Sopron és környéke) 2,09 százalékos volt a részvételi arány reggel 7-kor. A legkevesebb szavazó, mindössze 0,96 százalék az 1-es körzetben volt (Győr északi része, valamint Kisbajcs, Nagybajcs és Vének).Komárom-Esztergom megyében a legaktívabb a 1-es körzet volt (2,42 %, Esztergom és környéke), a 2-es körzet következik 2,4 százalékkal (Tata, Tatabánya és környéke). A 3-as körzetben, Komáromban és környékén 1,99 százalékos volt a részvétel 7 óráig,Vas megyében a választók 2,14 százaléka voksolt reggel 7-ig (4382 szavazó), Veszprém megye részvételi aránya 2,43 százalék (6863 szavazó) Zala megyéé 2,11 százalék (4704 szavazó).A választásra jogosultak 2,24 százaléka, 176 087 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.A részvételi arány 7 órakor Békés megyében volt a legmagasabb, 2,59 százalék, ami 7300 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Győr-Moson-Sopron megyében volt, 1,98 százalék, ebben a megyében 7124-en voksoltak. A fővárosban a szavazók 1,92 százaléka, 26 200 választópolgár adta le szavazatát 7 óráig.Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 1,87 százalék, a 2002-es választáson 1,41 százalék szavazott 7 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 1,66 százaléka, nyolc évvel ezelőtt 1,61 százalék, négy évvel ezelőtt pedig 1,64 százalék voksolt 7 óráig. Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 9 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján