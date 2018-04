Választás 2018 - 13 százalék felett a részvétel 9 órakor Győr-Moson-Sopron megyében is

A választásra jogosultak 13,17 százaléka, 1 036 849 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.Az országos részvételi arány a 9 órai adatok alapján még soha nem volt ilyen magas; 1998 óta a legmagasabb mutató a 2006-os választáson volt: 11,39%.A részvételi arány 9 órakor Békés megyében volt a legmagasabb, 15,34 százalék, ami 43 240 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt, 11,74 százalék, ebben a megyében 61 450-en voksoltak. A fővárosban a szavazók 11,1 százaléka, 151 197 választópolgár adta le szavazatát 9 óráig.Győr-Moson-Sopron megyében 13,12 százalék szavazott már (47 200 szavazó), Komárom-Esztergom megyében 13,95 százalék (34 230 szavazó). Vas megyében 12,35 százalék, Veszprém megyében 14,23, Zala megyében pedig 12,58 százalék a részvételi arány 9 óráig.Az öt Győr-Moson-Sopron megyei választókerület közül továbbra is a rábaköziek a legaktívabbak (14,53 %), aztán a győri 2-es következik (13,63 %), majd a mosonmagyaróvári (12,93 %), a soproni (12,5 %) körzetek. A legalacsonyabb részvételi mutatója továbbra is a győri 1-es körzetnek van, 12,15 százalék.Komárom-Esztergom megyében az 1-es, vagyis az esztergomi körzet a legaktívabb (14,07 %), a 2-es, vagyis komáromi körzet a második (13,91 %), míg a 3-as, vagyis a tatai-tatabányai körzetben 13,86 százalékos a részvételi arány a 9 órai adatok szerint.Reggel 7.22-kor a Győr-Moson-Sopron megyei 2-es számú országos egyéni választókerületből, Győrből, az 56-os szavazókörből a szavazatszámláló bizottság a következőt jelentette a-n: Egyik választópolgár 6:40 perckor jelezte, hogy a szavazóhelyiség faliújságján a Kétfarkú Kutya Párt egy matricát helyezett el, és a falra is ragasztottak egyet.A választási szerv (HVI, szavazatszámláló bizottság) által a szavazás ideje alatt a rend fenntartása érdekében a zavaró elemeket eltávolította, ami nem zavarta meg a választás menetét.A valasztas.hu 7 órai adatai szerint Győr-Moson-Sopron megye öt egyéni választókerületében a 359 707 szavazásra jogosult közül 7124 fő élt már a szavazati jogával, ez 1,98 százalékos részvételt jelent. A legaktívabb a 3-as körzet volt (Rábaköz), itt 2,39 % a részvételi arány, aztán az 5-ös (Mosonmagyaróvár és környéke) következik 2,23%-kal, a 2-es (Győr déli része és a Győrtől délre található települések). A 4-es körzetben (Sopron és környéke) 2,09 százalékos volt a részvételi arány reggel 7-kor. A legkevesebb szavazó, mindössze 0,96 százalék az 1-es körzetben volt (Győr északi része, valamint Kisbajcs, Nagybajcs és Vének).Komárom-Esztergom megyében a legaktívabb a 1-es körzet volt (2,42 %, Esztergom és környéke), a 2-es körzet következik 2,4 százalékkal (Tata, Tatabánya és környéke). A 3-as körzetben, Komáromban és környékén 1,99 százalékos volt a részvétel 7 óráig,Vas megyében a választók 2,14 százaléka voksolt reggel 7-ig (4382 szavazó), Veszprém megye részvételi aránya 2,43 százalék (6863 szavazó) Zala megyéé 2,11 százalék (4704 szavazó).A választásra jogosultak 2,24 százaléka, 176 087 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.A részvételi arány 7 órakor Békés megyében volt a legmagasabb, 2,59 százalék, ami 7300 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Győr-Moson-Sopron megyében volt, 1,98 százalék, ebben a megyében 7124-en voksoltak. A fővárosban a szavazók 1,92 százaléka, 26 200 választópolgár adta le szavazatát 7 óráig.Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 1,87 százalék, a 2002-es választáson 1,41 százalék szavazott 7 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 1,66 százaléka, nyolc évvel ezelőtt 1,61 százalék, négy évvel ezelőtt pedig 1,64 százalék voksolt 7 óráig. Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 9 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján