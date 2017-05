Vajon milyen újdonságot tudunk meg pénteken a megyei utakról?

Június 2-án, pénteken délelőtt 9 órától tartja ülését a megyei képviselőtestület.A napirendek között tizenöt előterjesztés szerepel, ezek közül elsőként „Az éghajtatváltozás jelentősége Magyarországon címmel a Life Programot mutatja be az NFM főosztályvezetője.Ezt követőenAz „utas" témához kapcsolódik a „83. számú főút Pápa és Győr közötti szakaszának fejlesztését érintő területrendezési hatósági eljárással kapcsolatos megállapodás" c. előterjesztés.Tájékoztatót hallgatnak meg a képviselők a Nemzeti Agrárkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának 2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi aktualitásokról.Sor kerül a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására, valamint tárgyalják a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó előterjesztést, majd alapítványi támogatásról is dönt a testület.A megyei önkormányzat tagságával működő szervezetek tevékenységéről beszámoló hangzik el, így szó lesz lévő Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Csoportosulás működéséről és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2016. évi működéséről és végelszámolásáról.Módosítja a megyei közgyűlés a Győr-Moson Sopron Megye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról szóló rendeletét, a 2017. évi megyei kitüntető cím és a megyei kitüntető díjak odaítéléséről pedig zárt ajtók mögött döntenek a képviselők.A közgyűlési előterjesztések megtalálhatók a www.gymsmo.hu oldalon.