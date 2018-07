Vadonatúj fesztivál Győrben, Wellhello a Dunakapu téren, falunapok - megyei programajánló

Győr és környéke

07. 27–29., péntek–vasárnapRadó-sziget, Püspökvár, strandterület3 nap, 5 helyszín, 7 művészeti ág. 3 folyó, 1 sziget. Győr vadonatúj fesztiválja, a 31! abszolút populáris elemekkel csábítja a fiatalabb korosztályt a Rába partjára. A 31! az a hely, ahol idén nyáron a kulturális elvárások megdőlnek, ahol populárissá válik az eddig alig ismert művészeti ág, ahol lehet nézni, kérdezni, gondolkodni... Megismerkedhet a fényfestéssel, a homokanimációval, részt vehet művészeti workshopokon akkor is, ha nem ért ahhoz a művészeti ághoz. A 31! célja, hogy táguljon és hazavigyen belőle néhány sornyi élményt, néhány fényi érzést, néhány hangnyi villanást.A rendezvény fő témája idén: Győr, a folyók városa. Programok: látványos vizes felvonulás, képzőművészeti elemek és közösségi látványfestés, művészeti workshopok a szabadban, fényszínház, homokanimáció. A Spartacus csónakházra projektoros vetítés beérkezett rajzpályázati művekből, kisebb akusztikus zenei formációk és nagyobb zenei formációk, hajókázás a vízen fesztiválhangulatban, fesztivál-installációk építészektől, látványos fotókiállítás, fényfestés a Püspökvár falára egyedi győri diákkal, modern táncbemutatók, „All style battle", workshopok. A rendezvény ingyenes.07. 28., szombat Esőnap: 07. 29.Dunakapu térWellhello és a The Biebers.A Wellhello Fluor és a producer-énekes-dalszerző Diaz közös formációja, mely mostanra Magyarország egyik topzenekarává vált. A sikerek és nézettségek magukért beszélnek, nincs, aki ne ismerné ezeket az óriási slágereket: „Rakpart", „apuveddmeg", „Sokszor volt már így", „Emlékszem, Sopronban". Emlékszünk, két éve Győrben mekkora bulit csináltak, ezt idén nyáron szeretnék überelni. A koncert ingyenes!07. 27., péntekIndulás: Széchenyi tér, Mária-oszlop, 18 óraBejelentkezés: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.A séta ingyenes.07. 28., szombat, 9.30 óraA program részvételi díja: 3500 Ft/fő, 10 éves korig: 2500 Ft/fő. A részvételi díj tartalmazza a hajózás árát is. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.07. 29., vasárnap, 10 óraGyőr Magyarország harmadik leggazdagabb városa műemlékekben. 1989-ben Európa-díjjal tüntették ki a műemlékek helyreállításában elért eredményeiért. Ennek a sétának Győr barokk belvárosa, különös történetű lakóházai, középületei, palotái a témája. Fel a fejjel és nézzük, miről mesélnek a házak emléktáblái, építészeti érdekességei, cégérei. Részvételi díj: 2500 Ft; klubtag, diák, nyugdíjas: 2000 Ft. Bejelentkezés: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.07. 29., vasárnapIndulás a Tourinform LátogatóKözponttól (Baross út 21.), 15–17 óraIsmeretterjesztő ingyenes városnéző séta. Információ:geur.jelky@kabelnet.hu,jhluchany@gmail.com, arrabona11@gmail.com07. 29., vasárnapJózsef Attila Művelődési Ház előtti park, 16 óraA programban látható lesz a „Jótettért jót várj!" – a Kaméleon Színjátszó Egyesület mesejátéka, Diligens Tibor önkormányzati képviselő köszöntője, Nagy Balázs színművész zenés műsora, a Danger Elements breakbemutatója, a Control Five zenekar szórakoztató zenés összeállítása, utcabál az Akkordeon Harmonika Zenekar közreműködésével.A rendezvény ideje alatt játszópark (óriáslégvár, népi fajátékok, kézműves-foglalkozás) és büfé üzemel, pincepörkölt kapható!Pannonhalma07. 27., péntekPannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria belső kertje, 19.30 óraMűsor: M. Praetorius: Terpsichore szvit (4 tánc). G. F. Händel: Vízizene szvit (válogatás). L. Maurer: 3 kis tétel (átirat vonósnégyesből). E. Grieg: Peer Gynt szvit (válogatás). G. Verdi: A végzet hatalma – nyitány. J. B. Arban: Velencei karnevál. Ábrahám P.: Csak egy Jonny. P. A. Nagle: Jive for five. Zenél: a Győri Filharmonikus Zenekar Rézfúvós Kvintettje. Művészeti vezető: Berkes Kálmán. Jegyár: 4900 Ft.BakonypéterdFalunap07. 28., szombat14 óra: Bakonypéterd–Rábapatona futballmeccs. 16 óra: Bolla Tünde polgármester köszöntője, utána a felújított önkormányzati épület átadója, köszöntőt mond Kara Ákos államtitkár.16.40 óra: Csikó Teodóra és Takács Zoltán, a Győri Nemzeti Színház művészeinek fellépése.17.30 óra: Csillag Musical Társulat.18.10 óra: Angel Dance egyéni bemutatója.18.30 óra: Fáraó együttes. 19.30 óra: Nosztalgia énekegyüttes. 21 óra: Delta zenekar. 22 óra: Kozmix. 23–3 óra: A Hélix együttes élő koncertje.Mosonmagyaróvár07. 27., péntekFlexum Gyógy és Bio Termálfürdő, 19–2 óraCsobbanj és bulizz a Strandok Éjszakáján! Sztárvendég: a Hip Hop Boyz. Retro Party Bori DJ-vel! Színes programok: Aqua Zumba és Laser Show! Belépőjegy 2000 Ft, helyi lakosoknak 1500 Ft.Fertőszéplak07. 29., vasárnapA Fertőszéplaki Művelődési Ház előkertje, 17 óraA Látkép Szabadtéri Galéria 2018/2019. évi tárlatának megnyitója. Megnyitja: Rujavecné Ferenczi Katalin, a galéria művészeti vezetője. Közreműködnek: Ihászné Lajber Rita, Ihász Mónika, Rajnai Gábor, Tömördi Istvánné.Kiállító művészeink: Budai Mária, Csapó Sándor, Dedinszky Márta, Dorosmai Erzsébet, Ferenczi József, H. Nagy Mária, Locsmándi Bettina, Magyarné Derszib Eti, Papp Márta Ilona, Rajczi János.Fertőrákos07. 26–29., csütörtök-vasárnapFertőrákosi Barlangszínház, 20 óraA produkció Magyarország legsikeresebb és legtöbbet játszott musical show-jának nevezhető, amely a barlangszínházi előadásra kiegészül európai sztárokkal is. Kétszer bő egy órában a magyar, az európai és a Broadway-musicalirodalom legnagyszerűbb és legsikeresebb számai hangzanak el. A show nagyszínpadra termett, amelyhez a legnagyszerűbb helyszín nem is lehetne más, mint a Barlangszínház.A SingSingSing Masters Musical Show fellépő művészei többekközött:Joël Wood (London), Stéphanie Schlesser (Párizs), Yannick Schlesser (Brüsszel), Feke Pál, Vastag Tamás, Füredi Nikolett, Buch Tibor, Fésűs Nelly, Savanyu Gergely, Papp Attila, Kiss Noró, valamint a Jackdaw zenekar és 14 fős tánckar.Jegyár: I. helyár: 7500 Ft / II. helyár: 6000 Ft.07. 29., vasárnapMedosz-pálya, 21 óraJegyek elővételben 3500 Ft, a helyszínen 4000 Ft.07. 29., vasárnap9 óra: Ünnepi szentmise a Szent Anna-templomban. 10.30 óra: Közös tánc Kapuvár Fő terén. Kapuvári verbunk a Szent Anna-templom melletti parkban. 14.30 óra: Táncos-zenés felvonulás Kapuvár Fő terén, a 85-ös főúton. Felvonulás útvonala: a Dr. Barsi Ernő Mű-vészeti Iskolától a polgármesteri hivatalig. Közreműködnek: Vaga Banda – gólyalábasok és óriásbábosok. Lengyelországi néptáncosok Hrubieszón településről. Pántlika néptáncegyüttes, Csorna. Énekes Lenke Hagyományőrző Együttes, Vitnyéd. Szili Hagyományőrző Népi Együttes. Kapuvár Néptáncegyüttes és a Barsi-iskola néptáncosai. Cseh Tamás és népi zenekara. 15 óra: Rendezvény megnyitója a Fő téri Várárokban. Ünnepi köszöntőt mond Hámori György, Kapuvár város polgármestere és Csitei Gábor, a Dr. Barsi Ernő AMI igazgatója.15.10 óra: Csihajdáré gólyalábas és óriásbábos előadás élő zenével. 15.40 óra: Szent Anna-napi néptánctalálkozó. Közreműködnek: Csorna, Szil, Vitnyéd, Hrubieszón és Kapuvár néptáncosai. 17.30 óra: Parno Graszt-koncert. 19–23 óra: Retró buli.A rendezvény ideje alatt a Fő téri Várárokban kézműves-kirakodóvásár, ringlispíl, édesség és a Maci Laci büfé.07. 27., péntek, 22 órátólex-Medosz-pálya, partisátorA házigazda ezúttal DJ Sniper,2018-ban ismét Kapuvárra érkezik Magyarország kedvenc emlékidéző bulisorozata, az Emlékek Éjszakája – We Love 2000’s! Színpadra érkeznek a 2000-es évek legnépszerűbb formációi, azaz DJ Szatmári feat. Jucus, Mr. Rick – Retro, a Soho Party frontembere, a Budapest Parádék himnuszainak megalkotója: Naksi, Peat Jr., valamint Erős vs. Spigiboy is lejátszók mögé áll! A házigazda ezúttal DJ Sniper. Jegyárak a helyszínen 23 óráig: 1799 Ft, 23 után: 2299 Ft. A karszalag egyszeri belépésre jogosít!Csorna07. 27., péntekZenepavilon, 20 óraEsőhelyszín a Városi Művelődési KözpontÖt héten keresztül, a hétvégeken könnyű nyáresti koncertekre várják az érdeklődőket. A koncerteket pénteki napon, este 8 órakor rendezik.Az esti műsorokon különböző zenei irányzatokat képviselő együttesek muzsikálnak majd.Ezen a héten a Soulbreakers(heavy soul, rock, blues) zenél. A részvétel díjtalan.Augusztus 3-án a Los Orangutanes zenél. További információ:(A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják)Szany07. 28–07. 30., szombat-hétfőSportpályaHagyományos búcsúval egybekötött falunapi program07. 28., szombat18.45 óra: Gyalogos zarándoklat a plébániatemplom elől a Szent Anna-kápolnához. 20 óra: Szentmise és gyertyás körmenet a Szent Anna-kápolnánál. A szentmise főcelebránsa Simonics Péter tárkányi plébános, ezüstmisés atya. 21 óra: Sátornyitás a sportpályán a Story együttessel.07. 29., vasárnap9.30 óra: Ünnepélyes zászlófelvonulás a községháza előtt, helyi galambászkör galambröptetése. 9.45 óra: Indulás a Szent Anna-kápolnához. 10 óra: Falunap megnyitója a Szent Anna-kápolnánál. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Juhos Imre atya, a győri szeminárium spirituálisa lesz. Világi búcsú megnyitója a szanyi Bokréta néptáncegyüttes közreműködésével.Sportpálya, nagyszínpad17.30 óra: Harmónia Kórus. 18 óra: Neoton Party Band. 19 óra: A szanyi Bokréta néptáncegyüttes fellépése, kísér ifj. Greznár Zoltán és zenekara. 20.30 óra: Sztárvendég Nagy Feró és a Beatrice. 22 óra: Retro Disco DJ Zsugával és B. Tóth Ernővel.Folyamatos programok a nap folyamán: az Ifjúság utcában búcsú, körhinta, dodzsem, ringlispíl, céllövölde, bábosok, bazársor stb. A püspöki kastélyban falunk múltját idéző tárgyi és fotókiállítás, valamint id. Róka Zoltán gyufamakett-kiállítása 15 órától 17 óráig tekinthető meg. Rugli Dezső téglamúzeumának látogatása Szany, Damjanich u. 12. sz. alatt.07. 30., hétfőSportpálya, nagyszínpad19 óra: Szanyi Mamma Mia! a színjátszó csoport előadásában.Folyamatos programok a nap folyamán: az Ifjúság utcában búcsú, körhinta, dodzsem, ringlispíl, céllövölde, bábosok, bazársor stb.07. 27., péntekBrigetio Gyógyfürdő, 20.30–0 óraA Brigetio Gyógyfürdő zenés éjszakai fürdőzéssel várja a vendégeket, akik a kültéri úszó- és élménymedencéket és a családi csúszdát próbálhatják ki 20.30-tól éjfélig.Zene: DJ. Grosso.Belépő: 1500 Ft.WF Sportnap07. 29., vasárnapWF Szabadidő Park és Kemping, 9 óraInformáció: www.wfpark.huMakk Marci egészségtábor07. 29., vasárnapTatai Angolkert, 20.30 óraRay Cooney: A miniszter félrelép. A Bánfalvy Stúdió előadása.Richard Willey, a kormány egyik sikeres, fiatal minisztere gáláns kalandra készül az ellenzéki frakció titkárnőjével (Jane) egy patinás hotelben. Az este azonban nem kezdődik a legjobban, hiszen a szobába belépve azonnal találnak egy „hullát" az ablakban. Richard végül segítségül hívja parlamenti titkárát, George Pidgent, így már hárman próbálják megoldani ezt a rendkívüli helyzetet. Nincs könnyű dolguk, hiszen a szálloda igazgatója és főpincére mindig a legrosszabb pillanatban zavarja meg őket, míg Richard felesége, George édesanyjának ápolónője, valamint a fiatal szerető féltékeny férje csak tovább bonyolítja az amúgy is kínos szituációt...