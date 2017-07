Vádemelés: gyilkosság Győrben - 70 éves szállásadóját ölte meg egy férfi Győrben

Elfogták a győri gyilkosság feltételezhető tettesét

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség minősített emberölés bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki 2016 decemberében ittas állapotban agyonverte 70 éves szállásadóját.A vádirati tényállás szerint a 48 éves férfinak 2016 őszén nem volt sem munka-, sem lakóhelye, ezért kérésére 70 éves ismerőse fogadta be a győri lakásába. az ügyészség közleménye szerint a vádlott és a sértett is rendszeresen alkoholizált, ilyenkor a saját neméhez vonzódó sértett többször próbált közeledni a terhelthez, aki a közeledést mindig elutasította. 2016. december 6-án az esti órákban mindketten erősen ittas állapotban voltak, mikor a sértett szexuális ajánlatot tett a vádlottnak. Ettől a vádlott annyira dühös lett, hogy bántalmazni kezdte a sértettet: könyökkel, ököllel testszerte és fején is ütlegelni kezdte, majd miután a menekülő sértett elesett, kitartóan rugdosta.

Az idős sértett a bántalmazás okozta sérülések következtében szinte azonnal életét vesztette. Halálát megelőzően fej- és agysérüléseket, bevérzéseket, belső szervi sérüléseket, többszörös sorozat bordatöréseket szenvedett el.Az ügyészség az előzetes letartóztatásban lévő elkövetőt különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja. A büntetési tétel 10 évtől 20 évig vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.