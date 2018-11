Vadászbaleset Mezőörsnél - A férfi hátában maradnak a sörétek

Ezzel a fegyverrel okoztá a sérülést, tulajdonosát gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség. Fotó: Police.hu

A baleset után a vadásztársak olyan helyre vitték ki a sérültet, ahol az érkező segítség is viszonylag könnyen megtalálta. Fotó: Police.hu

További részletek derültek ki a pénteken történt vadászbalesetről. A rendőrségi helyszíni szemle adatai és a tanúvallomások összerakjá a mozaik darabjait: a balesetet okozó német vadász egy felrepülő fácánra nem megfelelő magasságban adott le lövést, így találta el a lővonalban előtte, egy bokor takarásában álló társa hátát.A lövést leadó férfit a győri nyomozó „foglalkozás örében elkövetett gondatlan veszélyeztetés elkövetésének megalapozott gyanúja" miatt hallgattá ki.Van tehát gyanúsítottja az ügynek, de az illető ellen nem rendeltek el ényszerintézkedést, szabadlábon védekezhet. ülföldi a gyanúsított, de az eljárás itt zajlik majd ellene; a magyar büntető törvénykönyv alapján kell felelnie a tettéért.A sérültet az eset után a győri Petz- órházba szállítottá , jelenleg a özponti intenzív osztályon kezelik. Prof. Oláh Attila, a órház orvos igazgatója a beteg állapotával kapcsolatban elmondta: stabil az állapota, így már szervezik a hazaszállítását. Kisebb műtéti beavatkozásra került sor – a belső vérzés miatt –, de a kezelést Németországban folytatjá . Megírtuk már szombaton is, hogy csaknem száz sörét fúródott a vadász hátába, mint kiderült – s ez egy laikusnak meglepő –, ezeket szinte éptelenség a testből egyenként kioperálni. Nem is került erre sor a győri órházban.A sörétek idővel betokozódnak, ugyanakkor számos érdést felvet: okozhat ólommérgezést? (Elvben igen, de jelen esetben remélhetőleg nem.) A betegen lehet MR-vizsgálatot végezni ezután? (Nem.) A reptéri – vagy más – biztonsági rendszereket megzavarja? (Igen.)A beteget jelen állapotában még nyilván nem ez foglalkoztatja; s bár nyilatkozni nem ívánt, úgy tudjuk, nem is emlékszik szinte semmire az esetből. A csapat, amellyel vadászott, összeszokott társaság, vadásztársként tekintenek egymásra a tagok. Információink szerint nem is először értek és kaptak engedélyt vadászatra Magyarországon, így minden a szokásoknak megfelelően zajlott – egészen a szerencsétlen lövésig.Írtuk, hogy a német társaság nem először vadászott magyar területen, s ez jó apropót ad arra is, hogy megnézzü , ülföldiek hogyan vadászhatnak Magyarországon. ülönösebb akadálya nincs: 2017. jétől az Országos Magyar Vadászkamara adja ki a ülföldi vadászok vadászati engedélyeit: „A magyarországi állandó lakóhellyel nem rendelkező, tizennyolcadik életévét betöltött személy érelemre akkor kaphat vadászati engedélyt, ha nem áll vadászati engedélyt visszavonó határozat hatálya alatt, továbbá rendelkezik bérvadászati szerződéssel vagy vendégvadászati meghívással; vadászlőfegyver- vagy ragadozómadár-behozatali engedéllyel, vagy állandó lakóhelyének joga szerint megkövetelt vadászlőfegyver- vagy ragadozómadár-tartási engedéllyel, továbbá a vadászat során másnak okozott árok fedezetére szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással."