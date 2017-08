Útra készek a győri katonák: 150-en indulnak Szarajevóba - fotók

Ünnepség keretében elbúcsúztatták Győrben csütörtökön, az egy hónap múlva misszióba induló 150 katonát az elöljáróik, családtagjaik és meghívott vendégek jelenlétében. Az MH EUFOR Kontingens 21. váltás fél évet tölt majd Szarajevóban, Bosznia-Hercegovinában. Ez a váltás immár az ötödik, amely alapvetően az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred állományára épül, és a kontingens felkészítéséért is a győri alakulat felelt.Az ünnepségen Sáfár Albert dandártábornok kiemelte, a katonák alkalmasak az előttük álló feladatokra és arra kérte őket, vigyázzanak magukra és egymásra.Ezután Szabó György alezredes beszédében elmondta, sok mindent természetesnek veszünk az életben, és csak akkor értékeljük igazán, amikor egy ideig nélkülöznünk kell – mint a katonáknak most a hazájukat, otthonukat és családjukat. ˝Önök a béke megőrzését szolgálják egy békétlen, háborgó világban˝ – hangsúlyozta az alezredes.A búcsúztató után Miklós Máté törzsőrmestert kérdeztük, aki már másodszor fog szolgálatot teljesíteni Szarajevóban. ˝Nagy segítséget jelentenek az eddigi tapasztalataim, azokat is tudom majd hasznosítani. Kint a táborőrzés lesz majd a feladatunk, illetve a kiképzési tervnek megfelelően fogunk tevékenykedni" – mondta.A törzsőrmester, édesanyját, édesapját és barátnőjét hagyja itthon, tőlük kell hamarosan búcsút vennie. „Nehéz lesz, de egyszer már sikerült. Magammal viszem a fotóikat, videókat róluk és Szarajevóból is tudunk majd Skype-on beszélni. A technika nagyban megkönnyíti az elválást˝ – tette hozzá zárásul Miklós Máté.