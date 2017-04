Útlezárás lesz a Nagy Imre úton Győrben, a buszok is kerülnek

Az útlezárás és forgalomelterelés a Nagy Imre utat, a Mónus Illés utcai (Margaréta virágbolt) csomóponttól a Lomnic utcai kereszteződésig érinti.



Az útelzáró és forgalom elterelő táblák péntek hajnali négy órakor kerülnek ki a csomópontokba. A forgalom várhatóan április 25-én kedd hajnali 4 órakor indulhat újra.



A lezárt útszakaszra a lakóépületek megközelítése érdekében a munkálatok idején is be lehet hajtani, de átmenő forgalomra nem lesz lehetőség.



A ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés a munkálatok idején is működni fog.



A csatornajavítási munkálatok miatti változik a helyi autóbuszok útvonala is:



Pénteken üzemkezdettől, várhatóan április 24-én üzemzárásig a 20Y, 22, 22A, 22B, 22Y, 42 jelzésű helyi autóbuszjáratok mindkét irányban terelőúton közlekednek, ezért a „Nagy Imre út, Margaréta virágbolt" megállóhelyet nem érintik, helyette a „Szent Imre út, Magyar utca" megállóhelyen (a Szent Imre templomnál) állnak meg.



A 20Y vonal terelőútvonala mindkét irányban: 83-as főút – Szauter Ferenc utca – Szent Imre út – Szigethy Attila út.

A 22-es vonalcsalád terelőútvonala Marcalváros és Ménfőcsanak felé: Baross Gábor út – Szigethy Attila út – Szent Imre út – Vasvári Pál utca – Lajta út.

A 22-es vonalcsalád terelőútvonala a Révai Miklós utca felé: Lajta út – Nagy Imre út – Temetői körforgalom – Szauter Ferenc utca – Szent Imre út – Szigethy Attila út – Baross Gábor út.

A 42-es vonal terelőútvonala Marcalváros és Ménfőcsanak felé: Baross Gábor út – Szigethy Attila út – Szent Imre út – Vasvári Pál utca – Lajta út.

A 42-es vonal terelőútvonala a Révai Miklós utca felé: Lajta út – Nagy Imre út – Temetői körforgalom – Szauter Ferenc utca – Szent Imre út – Szigethy Attila út – Baross Gábor út.

A késések mérséklése érdekében az autóbuszok a terelőútvonalon található további megállóhelyeken (a „Szent Imre út, Magyar utca" megállóhely kivételével) nem állnak meg.