Útlezárás a Metrónál és a Szent Imre útnál Győrben

A munkálatok azonban jelentős forgalomkorlátozásokkal is járnak – tájékoztatta Máthé-Tóth Péter, a győri útkezelő szervezet szóvivője a kisalfold.hu-t.



A beruházások részeként a megyeszékhely legbalesetveszélyesebb kereszteződése szűnik meg jelenlegi formájában, a 83-as főút ménfőcsanaki szakaszán, a Metro áruháznál. A csomópont az M1-es

autópálya fel- és lehajtó ágát is biztosítja, amelynek nagy forgalmát már nem képes biztonsággal szolgálni. Ahogy arról korábban többször írtunk, ezen a két helyen, illetve a Mérföldkő utcánál (a volt Bricostore áruháznál) turbókörforgalmat építenek, emellett a főutat egy kilométeres szakaszon kétszer kétsávossá bővítik. A munka ezen a héten kezdődik jelentős forgalomkorlátozással.



A kivitelezés során lezárják a három csomópont mellékirányú ágait, vagyis az autópályás ágak sem lesznek használhatók. A munkaterületen belül csak egyenes irányban lehet haladni, szűkített forgalmi sávokban. Az M1-es sztráda legközelebb a 82-es és 85-ös főúti csomópontoknál lesz elérhető, míg a Metro áruházat csak a Királyszék út felől lehet megközelíteni. Mindezeket sárga hátterű útirányjelző táblák fogják jelezni.



Az átépítés alatt nagy terhelést fognak kapni az autópályán lévő csomóponti szomszédok: a 82-es és 85-ös főúti ágak. A szakemberek várakozása szerint eleinte főként a legközelebbi, 82-es főút fogja a nagyobb forgalmat vonzani, így nemcsak a munkálatok közvetlen közelében, hanem Győr-Szabadhegyen is torlódások várhatók. Minderre év végéig kell számítaniuk az autósoknak.



Ezzel egy időben átépül a Szent Imre út–Szauter utca körforgalom olyan turbókörforgalommá, amilyen a nádorvárosi temetőnél van.



A kivitelezés a forgalmi sávok szűkítésével jár, ezenkívül a közműátépítések miatt sok lesz a félpályás lezárás. A forgalom lassulása miatt ott is jelentős torlódások várhatók év végéig.