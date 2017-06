Utcanévtáblákat, kukákat cserélnek 19 millióból Győrben

Kicserélik a belvárosi utcanévtáblákat – jelentette be a három győri alpolgármester, Somogyi Tivadar, Fekete Dávid és Radnóti Ákos csütörtökön. Az általuk elmondottakból kiderült, hogy a változtatás egyszerre szolgálja a helyiek és a városba érkezők tájékoztatását, valamint az egységes, a történelmi miliőhöz illeszkedő megjelenést.



Az új táblák nagyobbak a korábbiaknál, így jobban láthatók, emellett könnyen tisztíthatók, ellenállnak a nedvességnek, a napfénynek és a hőmérséklet ingadozásnak. Összesen több mint 200-at helyeznek ki az utcasarkokra nyár végéig, de a 10 millió forintba kerülő beruházás háromnegyedével az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál július 23-i nyitányáig végezni szeretnének. A kőből faragott, illetve márványtáblákat meghagyják. A tervek szerint a program más városrészekben is folytatódik majd.



A sajtótájékoztatón kiderült az is, hogy ezen a nyáron hozzávetőlegesen 9 millió forintból lecserélik a sétálóutcák kukáit is. A régiekkel szemben az új hulladékgyűjtők rögzíthetők, zártak és csikkgyűjtőjük is van. Még egy változás: a gyökerek által gyakran felnyomott, így balesetveszélyes faveremrácsokat műgyantaszerű anyaggal váltják fel. Ez átengedi a nedvességet, de nem lehet elesni benne.