Utcanévtáblák, faveremrácsok és hulladékgyűjtők cseréje Győrben

Sajtótájékoztatót tartott hétfőn a győri önkormányzat és a Győr-Szol a belvárosi Aradi Vártanúk útjának egyik sarkán, ahol bemutatták az új utcanévtáblákat, hulladékgyűjtőket és beszéltek a faveremrácsok cseréjéről is.Tavaly elkezdődött program folytatódik idén 40 millió forintból, ennek keretében a Győr-Szol munkatársai 800 új utcanévtáblát helyeznek ki, az elképzelések szerint a belvárosban az őszre már nem marad régi tábla. Ezt követően jöhet Nádorváros és Adyváros – utóbbiban szintén majdnem teljes lesz a megújulás. Leginkább cserélnek, de ahol a hiány feltűnő, pótolnak, merthogy, ahogy Somogyi Tivadar , a belváros egyik képviselője hangsúlyozta, „idegesítő, ha az ember nem tudja, merre jár."Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester elmondta, hogy a táblák UV- és időjárásállók, szerepel rajtuk Győr címere és a városrész elnevezése is. A 144 frissen kihelyezett, fedett, csikktartóval ellátott és könnyen tisztítható szemetessel leginkább a rakparti sétányon és a belvárosban járva találkozhatunk.Elhangzott, hogy a régi faveremrácsokat elbontva idén 122 fa töve kap műgyanta és kavics vagy kőzúzalék keverékéből álló, UV-stabil, fagyálló, vízáteresztő védelmet (a Baross úton 17, a Bajcsy-Zsilinszky utcában 57, az Árpád úton 48). „Apránként szépítjük a belvárost – hangzott el Fekete Dávid alpolgármester szájából. – Terveink szerint jövőre is folytatódik a program."