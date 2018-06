Utcafelújítások korlátozásokkal Győrben - Nem építenek parkolókat a Bem térre

Az autósokat arra kérik, hogy hétfő reggeltől ne parkoljanak a Bem tér nyugati oldalán.

Aza meglévő aszfaltburkolat felújítását végzik úgy, hogy a csapadékvíz-elvezetésen is javítanak. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az Orgona utca Kálvária utcai csatlakozásának kisebb korrekciója, hogy a nagyobb járművek könnyebben kanyarodhassanak be az Orgona utcába a Lomb utca irányába.nyugati oldali útjának felújítása. Korábban már kicseréltették az ivóvízvezetéket, valamint a gázszolgáltató is kicserélte a régi, rossz házi bekötő vezetékeket. A közműcseréket követően visszaveszik a munkaterületet, így elkezdődhet az érdemi útfelújítás. Emiatt hétfőn reggel hat órától megállási tilalom lép életbe, s a kivitelezéshez elengedhetetlen lesz a szakasz lezárása is. Erről a lakókat, vállalkozásokat a héten írásban értesítették. A felújítás várhatóan három hetet vesz igénybe. Ennek során ugyanaz az utcajelleg épül vissza, mint ami jelenleg is látható: a szegélyek vonalvezetése nem változik és a járda, valamint az úttest közötti zöldsáv is megmarad.

Ezt azért tartjuk fontosnak kiemelni, mert a napokban olyan szóbeszéd alakult ki a Bem téren, hogy megszűnik a zöldsáv és a Bem téri parkba parkolókat építünk, ami tehát nem igaz"

– hangsúlyozta Máthé Tóth Péter.