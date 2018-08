Utcabál, állatkertek éjszakája Győrben, bográcsos banzáj - megyei programajánló

Győr és környéke

Sopron és környéke

Rábaköz

GyőrEsőnap: 09. 02., vasárnapSzéchenyi tér, 17–22 óraA szokásos első osztályú helyszín és hihetetlen jókedv csodálatos környezetben, Győr patinás főterén. Várnak minden zene- és táncszerető embert, laikustól a kezdőn keresztül a profi táncosokig.Tánctanítás, bemutatók, animációk, ruedák – mozgás, egészség 17 órától! Soneros: contemporary, élő kubai zene a Latin Combo Trióval 20 órától. A műsorelemek között utcabál, hosszú táncos blokkokkal 22 óráig. Élő hangszeres kíséret. Ingyenes.Zoo Győr, 16–22 óraEzen az estén az ország tizenkét településén tizenkét bemutatóhely várja esti, illetve éjjeli nyitvatartással és egyedi programokkal az érdeklődőket.Győrben, a Xantus János Állatkertben meghosszabbított nyitvatartással, 22 óráig várják a látogatókat (belépőjegy váltása 21 óráig lehetséges). A hangulatos fáklyákkal megvilágított sétányokon izgalmas programoknak lehet részese az idelátogató vendég.Csak ezen az estén izgalmas látványossággal kedveskednek az érdeklődőknek. Meg tudják figyelni, ahogy a ragadozók természetes viselkedésük szerint elkapják a zsákmányukat. A tigriscsalád esti vadászatát nézhetik meg, majd az oroszlán is oszlopra mászva becserkészi az áldozatát.A látogatókat különleges, élőben közvetített látványetetésekkel is várják, ahol többek között a csuklyásmajmok, a tapírcsalád és az örvös medvék etetését is megfigyelhetik, sőt, részeseivé is válhatnak. A nap folyamán testközelből is meg lehet ismerkedni a kertben körbevezetett Zoo Show sztárjaival. Ebből az alkalomból hangulatos, az éjszakai vadon hangulatát megidéző állatbemutatókkal is készülnek.Bátorságpróbát tehetnek az erre vállalkozó látogatók, ahol a Tapizoo-Láda kincsein kívül a „nem szeretem" állatokkal, kígyókkal és csótányokkal is találkozhatnak.A rendezvény az állatkert jelenleg érvényes jegyáraival látogatható, jegyáraink az alábbi linken megtekinthetők: http://www.zoogyor.com/index.php/hu/jegyarak Szentlélek tér, 18.30–19.15 óraJöjjön el és tekintse meg, hogyan is történik egy hőlégballon előkészítése a felszállásra és maga a felemelkedés. Kedvezőtlen időjárás esetén a repülés elmaradhat, az érdeklődőket a tervezett program megkezdése előtt minimum 1 órával értesítik az esemény oldalán (https://www.facebook.com/holegballongyor/).A helyszínen a már jegyet váltott utasok felszállásait vagy pilótáink edzőrepüléseit lehet megtekinteni. Az esemény, azaz a felszállások megtekintése ingyenes! A helyszínen az aznapi repülésre jegyet váltani nem lehetséges!Aktuális árak: www.goballoon.hu Empire Club (Baráti út 1.), 19 órától3 igazán különleges program egy este, egy helyen. 5 fogásos vacsorával egybekötött Kreinbacher bor- és pezsgőkóstoló várja önöket, valamint a Voice & Piano est Gájer Bálint és Lőrincz Ádám előadásában hallható. Ezt követően tánc és mulatás hajnalig a legnagyobb nosztalgiaslágerekre. Program: 19 óra:Kreinbacher bor- és pezsgőkóstoló 5 fogásos vacsorával. 21 óra: Voice & Piano zenei est – Gájer Bálint & Lőrincz Ádám. 23 óra: Nosztalgiadiszkó DJ Retróval. Jegyár: 13.900 Ft/fő. További infó: www.empireclub.hu.Richter Terem, 20 óraZenél: Győr Philharmonic Orchestra. Vezényel: Antonio Saiote & Martin Rajna. Közreműködik: Vitor Fernandes, Milan Rericha, Matthias Mueller, Pavel Vinnitsky, Jonathan Cohler. Bérleten kívüli előadás. Jegyár: 5000 Ft.A program részvételi díja: 3500 Ft/fő, 10 éves korig: 2500 Ft/fő. A részvételi díj tartalmazza a hajózás árát is. Előzetes bejelentkezés szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.Mundo (az 1-es és a 85-ös út kereszteződésénél!)Idén második alkalommal érkezik Győrbe a világ legszínesebb fesztiválja! Sztárfellépőkkel és neves DJ-kkel érkeznek ismét a nyár méltó lezárásaként!GyőrzámolySportpályaIsmét egy izgalmas versenyre várják a kutyabarátokat a győrzámolyi sportpályára, ahol hatodik alkalommal rendezi meg a Szigetközi Agility Kupát az A-Team Győri Agility Egyesület, amelyre az ország minden tájáról, valamint külföldről is neveztek.Az agility egy olyan kutyás sport, amely minden kutyafajta számára nyitott (társasági kutyák és keverékek számára is). A verseny a díjugratáshoz hasonló, egy pálya 15–20 akadályból áll, amelynek sorrendje és útvonala versenyenként különbözik. A verseny végén értékelik az egyes köröket, itt elsősorban a hibátlanság számít, a gyorsaság csak másodlagos szempont. Mérettől függően három kategóriában versenyezhetnek a kutyusok: mini (35 cm marmagasság alatt), midi (35–43 cm marmagasság között), maxi (43 cm marmagasság felett).A mozgásigényes kutyafajták: pásztor- és terelőkutyák (pl. border collie, sheltie, puli, pumi, mudi), vadászkutyák (pl. foxi, westie, vizsla, terrierek, agár stb.) számára az agility kitűnő sport, hiszen leköti a fölös energiáikat, növeli fegyelmezettségüket (játszva tanulnak), fejleszti koncentrálókészségüket és kitűnő izomzatot, kondíciót biztosít számukra.Győrújbarát09. 01., szombatCsordahajtó út melletti rendezvénytér, 10–3 óraBográcsos főzőcsapatok, látványfőzés sztárokkal, gyermekprogramok, koncertek.10 óra: Főzőverseny. A Jaurinum Történeti Társaság bemutatója. 14 óra: A Csobolyó néptáncegyüttes fellépése, a Baráti Dalkör és Citera Zenekar műsora. 15 óra: Bede Róbert és Szőke András látványfőzése. 16 óra: A Yanikkale zenekar koncertje. 17 óra: Apnoé zenekar: Kincskereső Kisködmön – gyermekműsor. 18 óra: A ToSoDa Projekt koncertje. 19 óra: A Wakachuka zenekar koncertje. 20 óra: A Q-Jazz Band koncertje. 21 óra: A Henhouse zenekar koncertje. 23 óra: A Firkin együttes nagykoncertje. 1 óra: 2000-es évek – DJ Party, DJ Flash.Sopron08. 31., péntekBúgócsiga Akusztik Garden, 21 óraT-Gla zenetörténeti előadása a legendás fesztiválról sok zenével és vetítéssel.09. 01., szombatBúgócsiga Akusztik Garden, 19–21 óra09. 01., szombatBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraDJ Seat The Belt pörgeti a legjobb magyar zenéket. A belépő 22 órától 500 Ft.08. 31., péntekGYIK Családi Grillkert, 20–22 óraA tavalyi sikerre való tekintettel másodszor zenél Sopronban a SkyHős pop-rock indie zenekar. A belépés díjtalan!09. 01., szombatGYIK Családi Grillkert, 20–22 óraSzeptember 1-jén, szombaton a soproni Petrolhead zenekar lép fel a grillkert színpadán! A belépés ingyenes!09. 02., vasárnapLiszt-központ (alagsor), 14 óraEgyszer volt, hol nem… lesz! A magyar népmesének otthona leszSopronban! A Liszt alagsorában ősztől nemcsak az aranyhajú királylányok, hanem az igazmondó juhászok és a legkisebb fiúk is főszereplők lehetnek. A Népmesepontban megszólal a magyar népmesekincs, életre kelnek a hagyományok, megvalósul a mesére épülő nevelés.Balf09. 01., szombatÁsványvíz-palackozó üzem előtti térHagyományőrző szüreti felvonulás, gyermekprogramok, néptáncbemutatók, fúvószenekarok és sztárfellépők várják a látogatókat a XX. Szüreti Napon.VágVág, 09. 01., szombat, Sportpálya, 22 óraKónyKóny, 08. 31., péntek. Kerék-tó Szabadidőköz-pont. Tábortűz, szalonnasütés, zenés műsor.