Ünnepi lovas felvonulást tartottak Győrben - sok-sok fotó!

A Honvéd ligetben tartott koszorúzási ünnepséget a győri önkormányzat szerdán délelőtt az 1848-as pesti forradalom 169. évfordulóján. A helyszín hagyományos volt, Fekete Dávid beszéde viszont korántsem: az alpolgármester a Mindenki című frissen Oscar-díjat kapott magyar rövidfilm köré építette szónoklatát.Aki látta Deák Kristóf alkotását, tudja: a történet lényege, hogy egy iskolai kórusban a tanár többeket tátogatásra kényszerít, hogy ne rontsák az összhangzást, A gyerekek azonban összefognak, és katartikus jelenetben együtt zengik el Nemes Nagy Ágnes egyik megzenésített versét. A politikus március 15-vel vont párhuzamot, ami előtt sokan csak tátoghattak, de akkor egy emberként nyílt meg a torkuk és álltak ki jogaikért.A szónok némi aktuálpolitikai utalást is tett. Kijelentette, hogy "ma sem vagyunk hajlandóak némán tátogni, igenis kimondjuk, amit gondolunk, igenis ragaszkodunk az igazunkhoz és védjük saját érdekeinket még akkor is, ha vannak olyanok Európában, akiknek ez nem tetszik". Kifejtette azt is, hogy 1848-ban néhány szakállas fiatal egy nemzet álmáért állt ki, míg a közelmúltban néhány szakállas fiatal egy nemzet álmát törte össze az olimpiai pályázat meghiúsításával.A koszorúzás után sok száz érdeklődő tekintette meg, ahogy a Szent István úton felvonult a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred díszalegysége, a Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasza és a IX. gróf Nádasdy Ferenc Hagyományőrző Huszár Bandérium.