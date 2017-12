Ünnepi évadra készül a Győri Filharmonikus Zenekar

Jövőre lesz ötvenéves a Győri Filharmonikus Zenekar, ebből az alkalomból 2018-ban különleges ünnepi koncertekkel, új lemezzel és a zenekar történetét bemutató emlékkönyvvel készülnek - hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.



A jubileumi évadban csupa "szuperprodukcióval" rukkol elő a Győri Filharmonikus Zenekar, az első előadás 2018. január 5-én lesz a győri Audi Arénában, ahol Nina Dudek rendezésében Bizet Carmenjét láthatja a közönség. A zenekart Attilio Tomasello vezényli, az opera koncertszerű előadásán Don José szerepében a Kolozsvári Magyar Opera közkedvelt tenorja, Pataki Adorjánt láthatja a közönség - közölte a műsorban a zenekar művészeti vezetője.



Berkes Kálmán elmondta, hogy a zenekar 2018-ban kettős jubileumot ünnepel, hiszen 150 éve lesz annak, hogy Richter János édesapja, Richter Antal zeneegyletet alapított. Richter János Brahmsnak is és Wagnernek is jó barátja volt, ezért a zenekar új lemezén Johannes Brahms négy szimfóniáját szólaltatják meg.



Az ünnepi évben emellett egy négy hangversenyből álló sorozatot is hallhat a közönség a Zeneakadémián világsztárok részvételével. A CD és az koncertek mellett a zenekar félévszázados jubileuma alkalmából emlékkönyvet adnak ki, amely relikviákat tartalmaz, történeti áttekintést ad számos fényképekkel illusztrálva.