Universitas-Győr Alapítvány - Félszáz friss ösztöndíjas részesül összesen 10 millió forintos támogatásban

Félszáz friss alapítványi ösztöndíjas - 10 millió forintos motiváló támogatás a legjobbaknak



Az Universitas-Győr Alapítvány 2018/2019-es tanévi ösztöndíjainak ünnepélyes átadása október 29-én, hétfőn 17 órakor az Egyetemi Hangversenyteremben (egykori zsinagóga, 9025 Győr, Kossuth L. u. 5.). lesz.



A félszáz ösztöndíjas összesen 10 millió Forint támogatásban részesül. Az Egyetem, az Universitas-Győr Alapítvány vezetői, az ösztöndíjakat alapítók képviselői adják át a Magyar Telekom Ösztöndíjakat, a Gardó Sándor Díjat, a Halbritter Mátyás Díjat, a Klatsmányi Tibor - Varga László Ösztöndíjakat, a Pannon-Work Ösztöndíjakat, a Sziray József Ösztöndíjat, a személyi jövedelemadó felajánlható 1%-ából származó Ösztöndíjakat, a Waberer's Ösztöndíjakatt, a Waberer's-Szemerey Ösztöndíjakatt, az Antenna Hungária és a Bonafarm Ösztöndíjakat - tájékoztat Winkler Csaba kommunikációs titkár.



A Horváth Ede Emlékdíjat a család képviselői adományozzák a sikeresen pályázó széchenyis hallgatóknak.A hagyományos motiváló pályakép előadást ezúttal Hatos Hajnalka, a Győri Műszaki Szakképzési Cenrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziumának igazgatója tartja.



Hatos Hajnalka 1999-ben védte meg első diplomáját a Széchenyi István Egyetemen, informatikus mérnöktanárként végzett. A főiskolás évek alatt másodéves hallgatóként Szekszárdon az Országos Tudományos Diákköri Konferencián II. helyezett lett neveléstörténeti kutatómunkájával. Felkészítő tanára dr Sipőcz László volt. Végzősként ismét szerepelt az országos OTDK döntőben, különdíjat kapott művelődéstörténeti témakörben készített dolgozatáért. Felkészítő tanára dr Vásárhelyi Zsuzsanna volt, akire a mai napig mindenben számíthat. Utolsó éves hallgatóként Szemerey ösztöndíjas lett, ami nagy segítség volt a nagybetűs életbe lépéshez.



A Széchenyi István Egyetemnek köszönhető élete egyik legfontosabb ajándéka, a férje, őt is itt ismerte meg, ő villamosmérnöki szakon diplomázott.Végzősként már óraadói állást vállalt a Pattantyús Szakközépiskolában, ami azóta is a második otthona. 1998-ban kezdett informatikát tanítani a gépész munkaközösség tagjaként. Érdekes, hogy mérnöktanár hallgatóként is szakterülete az informatikus - gépész párosítás volt. 2001-ben nevelési igazgatóhelyettes lett a Pattantyúsban, majd 2016-tól igazgató. A pedagógiai érdeklődését kiteljesítve a Pécsi Tudományegyetemen két diplomát (pedagógia szakos bölcsész és tanár, majd közoktatási vezető, iskolafejlesztés specializációval) szerzett, majd visszatért a Széchenyi István Egyetemre.



Az elsők között végzett mesterszakos mérnöktanárként 2009-ben. Az elmúlt tanévben jogi szakokleveles mérnöki képzésen vehetett át újabb diplomát. Hitvallása, hogy a tanári hivatás hitelességét a példamutatás adja, tanítványainak az egyetem szeretete mellett a tanulás szépségét, örömét is megmutatja.