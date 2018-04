Ultiversenyt rendeztek vasárnap Győrben - fotók

Rablóulti



Ulti néven két kártyajáték is ismert, az egyszerű ulti és a rablóulti. Az előbbit a hétköznapok során inkább talonmáriásnak, míg az utóbbit egyszerűen ulti vagy ultimó néven emlegetik. A kártyajátékok hivatalos leírásaiban ma a rablóulti szabályrendszere szerepel ulti néven.

A gyirmóti Vizler Ferenc hat-nyolc barátjával minden hétvégén ultizik. Még gyerekfejjel ismerkedett meg a kártyajátékkal, amikor a vasárnapi mise után a templom melletti vendéglőbe betérve az öregek megmutatták a szabályokat. A szerelem azóta is tart, hatvan éve. „Hogy mi a jó az ultiban? A piros hetes elfogása. Az ulti frissen tartja az elmét, az egyik legjobb hangulatú társas tevékenység" – mondja derűsen.Húsz-harminc éve egy napsütéses nyári délután a fővárosi Városligetben ötven-hatvan asztalon ultiztak egyszerre, emlékszik vissza Werner Tamás, az Ultiliga Kártya Klub elnöke. Nem is gondolná az ember, de az ultizásnak a kötelező sorkatonaság megszűnte nem tett jót: sokan a másfél év unatkozás alatt tanulták meg a kártyajáték szabályait.A német eredetű, de magyar fejlesztésű, magyar kártyával játszott ulti akár a Hungarikumok sorába is bekerülhetne. Ma újra jobb idők járnak erre az összetett taktikai és elmejátékra, amelyet négy-ötezren játszhatnak több-kevesebb rendszerességgel, és amelynek idén is megrendezik országos bajnokságá. Április 15-én, vagyis most vasárnap pedig győri selejtezőjét tartották.A hatnapos országos döntőt 117 résztvevővel június 3. és 8. között tartják Budapesten. Oda vagy a 30 internetes tornáról, vagy az ország 25 legnagyobb városában rendezett Ultiliga Lokál Kupa előselejtezőiről lehet kvalifikálni. A győri az egyik legelső volt a tornák sorában.Dr. Szűcs Jenő az ETO sportorvosa volt több mint két évtizeden keresztül, a győri közélet ismert alakja, szenvedélyes ultis, a vasárnapi viadalt emlékének is szentelik a szervezők.A versenyeken a részvétel ingyenes, a budapesti döntő legjobb kilenc ultisa között ötmillió forintot osztanak szét. A soproni tornát április 29-én rendezik. További részletek a www.ultiliga.hu és a www.ultistars.hu oldalon.