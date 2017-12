Újrakezdés a válás után

„Elváltam, két gyermekemmel ki kellett költöznünk az albérletből. A nulláról kezdtük. Sokáig nem tudtam megoldani a kaució kifizetését, ezért csak nagy nehezen találtunk lakást" – kezdi Schalbert Ferencné, miközben gyermekei, a tizenhárom éves Paula Julianna és a tizenegy éves Albert hallgatják. A testvérek, ahogy tudnak, igyekeznek segíteni édesanyjuknak. Apró lakásukban egy helyiségben alszanak, Paula sok ruhát kap az osztálytársaitól. „Szeretem a divatot. Amikre nekik nincs szükségük, azokat jól össze tudom párosítani" – meséli a lány, aki felnőttként szintén a vendéglátásban szeretne dolgozni vagy körmös lenne. De idősgondozással is szívesen foglalkozna, hiszen most is szeret segíteni a nyugdíjasoknak, ha találkoznak a buszon vagy a játszótéren. Öccse pedig rendőrnek készül.

„Csak az én keresetem van. Idén talán még fánk sem lesz karácsonyra. Kellene egy szekrény és emeletes ágy is" – mondta az édesanya.Hogy ezeket megvehessék és boldogabb legyen az ünnepük, olvasóink 150 ezer forinttal segítettek a családon a Jóakarat hídján keresztül.