Újra nyomoznak a győri fiút kergető meztelen férfiak, és a porschés szatír ügyében

Még februárban három meztelen ember kergetett meg egy hetedikes fiút a Bem téren: a nyomozás során nemrégiben a megtámadott fiút hívták be pszichológiai vizsgálatra. A szigetközi porschés szatír (akinek rendszámát és nevét is tudhatják a szlovák hatóságok) ügyében a jogsegély miatt felfüggesztett nyomozás most folytatódott.



Még február elején a győri Kálvária utcai általános iskolából edzés után tartott este hét óra körül hazafelé egy hetedikes diák, amikor a Bem térnél három pucér ember kergetni kezdte. Elindultak felé, ő pedig rohanni kezdett, a három meztelen meg utána. A fiú édesapja bejelentést tett a rendőrségen.



„Az ügyben szeméremsértés vétség gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Győri Rendőrkapitányság. A rendőrség elrendelte a fiam pszichológiai vizsgálatát: ez már megtörtént, szakembernek is visszaidézte a februári napon történteket. Lassacskán kezdi túltenni magát a történteken, az utóbbi időben bátrabban el tudunk menni bicajozni a park közelében is" – mondta kérdésünkre a megtámadott fiú édesapja.



Nagy port kavart tavaly szeptemberben az a szeméremsértés is, ahol egy szlovák rendszámú bérelt Porsche sofőrje több szigetközi településen az autó ablakát letekerve segítségkérést imitált, majd fiatal anyukáknak és középkorú hölgyeknek a nemi szervét mutogatta Dunaszegtől Győrújfaluig több községben. Úgy tudjuk, egy kamerafelvétel alapján a rendszámot is azonosították, sőt, a szlovák hatóság állítólag az autó bérlőjének nevét és címét is ismeri.



Ennek ellenére a szeméremsértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást télen felfüggesztették. Annyit sikerült most megtudnunk, hogy ennek oka a két ország közötti jogsegély volt. A kért adatok vélhetően időközben megérkeztek, mert nemrégiben a nyomozás folytatódott. Ezt erősítette meg a megyei rendőr-főkapitányság, mely kérdésünkre ismét azt közölte: „a két ügy kapcsán indított nyomozás jelenleg is folyamatban van, így arról bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni".