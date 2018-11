Újra járnak a vonatok a győri vonalon, de még késnek - olvasónk ˝élménybeszámolója˝

A mai éséssel kapcsolatban osztanám meg kellemesnek nem mondható élményeimet.. - kezdte levelét olvasónk. - A 16:39-kor Győr-Budapest Déli özött özlekedő vonatra indultam, munkahelyemből adódóan, mint mindig, i s Győr-Gyárvárosban szerettem volna felszállni. Nem sokkal a vonat tervezett érkezése előtt a MÁV egyik munkatársa elkezdte bemondani a hangoson keresztül, hogy ez a vonat Győr és Komárom özött nem özlekedik, mert Bicskén elromlott egy biztosító berendezés.... Na sebaj, 1 óra várakozás és itt a övetkező.. A tájékoztatás nem maradt alább, viszont a kezdeti 20-30 perces ésések hirtelen felugrottak 80-100 percre.. 2018-ban? Ez lehetséges? Bíztam benne hogy félreértettem valamit..A munka után hazavágyó egyre feszültebben, fel-alá sétálva igyekeztek elterelni a gondolataikat - öztü én is. Nekem a hideg mellett az egyre erősödő vizelési ingerrel is meg kellett üzdenem, hiszen ezen a megállóhelyen SEHOL nincs biztosítva egy mosdó helyiség. Lehetőségeim eléggé korlátozottak voltak, se egy ismerős, aki épp ráérne hazavinni, se aprópénz buszjegyre, hogy legalább a belvárosban, emberibb örülmények özött viseltem volna el a várakozást.. Hozzám hasonlóan rengetegen várakoztak még, bízva abban hogy valamivel csak hazajutunk.. Két InterCity is áthaladt az állomáson, nem tudom elhinni, hogy legalább Komáromig nem tudtá volna elvinni az embereket - ha már egy térítésmentes buszt nem tudtak üldeni..Az első személyvonat, amivel kicsiny falumba hazatérhettem, 19:42-kor érkezett meg.. Pontosan 3 órával ésőbb, mint kellett volna. Ezt mindennek nevezném, csak baráti-időnek nem.. Emberségből, problé megoldó épességből a MÁV nálam egyesre vizsgázott˝ - fogalmazott levelében olvasónk péntek este.Kijavították a műszaki hibát a bicskei állomáson, így ismét elindulhatott a vonatforgalom a Herceghalom-Bicske-Szárliget szakaszon - tájékoztatta a Mávinform sajtóügyeletese pénteken kora este. Urbán Attila közleményében azt írta:- Váltóhibák miatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon utazóknak már 60-120, egyes járatoknál akár 120-180 perces késéssel kell számolniuk - tájékoztatta a Mávinform sajtóügyeletese pénteken késő délután az MTI-t.Urbán Attila közleményében azt írta: még tart a műszaki hiba kijavítása Bicskén, a váltómeghibásodásokat a jelenlegi információk alapján áramellátási probléma okozza. Korábban azt közölte, hogy délután több váltó is meghibásodott Bicskén, ezért a Herceghalom-Bicske-Szárliget szakaszon ideiglenesen nem járnak a vonatok.

Korábban írtuk:

Váltóhibák miatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon utazóknak 20-40 perces késéssel kell számolniuk - tájékoztatta a Mávinform sajtóügyeletese péntek délután az MTI-t.Urbán Attila közleményében azt írta: délután több váltó is meghibásodott Bicskén, ezért a Herceghalom-Bicske-Szárliget szakaszon ideiglenesen nem járnak a vonatok.