Újlak utcai vasúti átjáró: még mindig fifti-fifti, hogy átjutsz-e

Mindegy, hány lóerővel érkezik az ember, ha úgyis megfogja a sorompó. Fotó: H. Baranyai Edina

A legkényelmesebb megoldás az lenne, ha elővennénk a tavaly ilyenkor írt cikkünket, s akár szó szerint leközölnénk; ezt írtuk ugyanis: „A Belváros–Nádorváros határán húzódó, a vasúti pályaudvartól néhány száz méterre fekvő átjáró tizenöt éve témát szolgáltat lapunknak. És tizenöt éve ugyanazt tudjuk megírni: tulajdonképpen lutri, hogy át tud-e kelni rajta az ember. A sorompó ugyanis rendre zárva van."Bátran írhattunk ilyet, hisz a saját szemünkkel láttuk és mértük a lezárási időket. Most, egy évvel később megismételtük a kísérletünket. Emlékezzünk csak: 2016-ban tízszer zárták le az átjárót, a hatvan percből harmincegyben nem lehetett áthaladni rajta. Nem történtek csodák: 2017-ben ismét harmincegy percnyi zárást mértünk, s kicsit sem lettünk boldogabbak, bár valóban volt már olyan, hogy akár két percért is felengedték a sorompót (11 óra 1 és 11 óra 3 perc között például). Egy óra alatt ugyanakkor 13 vonat haladt át előttünk, ami azt jelenti, hogy átlagosan több mint kétpercenként jött egy-egy szerelvény; s olyan is volt, hogy a négyperces zárás alatt mindössze egy vonat haladt át (11 óra 35 perctől 11 óra 39-ig).

Ki a csúcstartó?



Norbert: – Menetrend alapján szerintem minden óra 38–58 között tud kialakulni a nagyon hosszú zárás, főképp, ha van akkor tehervonat is. Közben persze lehet, hogy felnyílik 1–2 percre, mert elvileg 10 percet lehet zárva.

Péter: – Az átjáró valóban egy vicc, viszont aki a környéken lakik, meg tudja oldani, hogy ne az átjáró felé vegye az irányt. Van alternatíva másfelé is, viszonylag kicsi kerülővel.

Adrienn: – A Fehérvári úton is sokszor kell 20–25 percet várni a sorompófelnyitásra úgy, hogy vonat persze egy sem halad el! Leginkább ez a reggeli órákban történik 7–8 között, a csúcsforgalomban!

István: – Ma 20 percet vártam, semmi nem jött, aztán elmentem a felüljárónak. Amúgy volt olyan a nyáron, hogy egy órából 10 percet volt nyitva, én is lemértem.

Emillio: – Én a legtöbbet 50 percet vártam, de ami a lényeg: nem jött vonat.

Norbert: – Azért azt ne akard már beadni, hogy itt 50 percig nem jött vonat... Lehet, hogy álltál ott annyit, de hogy vonat is volt, az is biztos.

Évi: – Én is vártam már 50 percet, jött két vonat... Ez sem sokkal jobb... Azóta nem megyek arra.

Nikolett: – 20 percet. Óra 45 körül el kell kerülni!

Gábor: – Öt percnél többet a nyáron egyszer vártam, úgy este fél nyolc körül. Délután 4 óra után pár perccel biztosan leengedik a sorompót úgy 3–4 percre. Az is tapasztalat, hogy az esetek nagy százalékában vagy egy vonat után felnyitják, vagy a harmadik után, ezek rövid időn belül elhaladnak az átjáróban. Szóval nem olyan rossz már a helyzet, mint régebben.

A megoldás egyik kulcsai nyilván a rövidebb zárási idők lennének, gondoljuk mi, laikusok, de a MÁV korábban már kijózanított minket: ez nem lehetséges.A másik megoldás valamilyen átjutási lehetőség kiépítése – leginkább a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Az autósok ugyanis még visszafordulhatnak a sorompó előtt, s a szomszédos felüljárón átjutnak a Belvárosból Nádorvárosba. A gyalogosoknak azonban marad a várakozás. Itt kell elmondani, hogy a tegnapi teszt legpozitívabb tapasztalata az volt, hogy egy óra alatt senki nem ment át a piros lámpa ellenére, tavaly ilyen esetből többet is láttunk.Egy éve ilyenkor, amikor szintén a megoldási lehetőségeket kerestük, azt a választ kaptuk az önkormányzattól, hogy a Modern Városok Programba tervezett (Orbán Viktor által azóta meg is ígért) intermodális közösségi közlekedési csomópontfejlesztésnek része egy aluljáró is. Az az aluljáró azonban több száz méterre van az Újlak utcai átjárótól, így valós megoldásnak nem tekintenénk.Tegnap azonban megtudtuk, hogy a tervezőasztalon egy Újlak utcai aluljáró is szerepelt; a jövő dönti el, hogy a csomópontfejlesztési projektbe végül beleférhet-e. Ha igen, a probléma valóban megoldódna. Az olcsóbb megoldásnak ígérkező röphíd – amely szintén felvetődött bennünk – ugyanakkor nem lenne az. Nem esztétikai okból (bár kétségkívül nem a legszebb városképi megoldás), hanem azért, mert túl magasra kellene építeni.Itt tartunk 2017. szeptember 26-án. Folytatás jövőre, addig emésztjük olvasóink véleményét.