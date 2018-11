Újdonságok a győri fényárban - 3,5 kilométer fénykábellel és 14 kilométer fényfüzérrel

A karácsonyi díszvilágítás felszerelését a Vill-Korr Hungária Kft. 25 villanyszerelője nyolc kosaras autó segítségével végzi. Felvételünkön Horváth Roland. Fotó: Mészáros Mátyás

Az újdonságok közé tartozik a városházi Boldog karácsonyt! felirat is. Fotó: M. M.

A győri advent nyitányát jövő pénteken 17 órától tartják a Széchenyi téren, s akkor kapcsolják fel hivatalosan a város karácsonyi fényeit is. A négyhetes munkát jelentő szerelést idén is a helyi Vill-Korr Hungária Kft. szakemberei végezték. Összesen négyezer LED-izzósor, 3,5 kilométer fénykábel és 14 kilométer fényfüzér teszi hangulatossá a várakozás heteit.Karácsonyi díszvilágítás 19 helyre kerül: a városház előtti, a Széchenyi, a Dunakapu és a Bécsi kapu térre, az okmányiroda parkolójába, a Szent István és a Baross útra, a Baross és a Rába kettős hídra, az Arany János, a Czuczor, a Király, a Kazinczy, a Kisfaludy, a Dr. Kovács Pál és a Jedlik utcába, az Aradi vértanúk útjára, a Káptalandombra, valamint a tűzoltósághoz.Minden évben akadnak újdonságok, idén talán több is a megszokottnál. A városháza erkélyére egy hatalmas Boldog karácsonyt! feliratot szereltek fel. A Dunakapu téren egy gömbpiramis, egy világító beülős szán és egy óriási fénykúp is lesz. A Jedlik Ányos utcai szódásszifon-szökőkutat egy angyalmotívum, a Széchenyi teret új fénykapu-dekoráció, a Bécsi kapu téren és a Király utca–Dr. Kovács Pál utca sarkán lévő fákat organikus gömbök díszítik. A Bécsi kapu téren 13, a Szent István úton 30 kandeláberen lévő motívum ragyog majd. A tavalyihoz képest összesen 12-vel több, házak közötti átfeszítésre szereltek, szerelnek fel világító díszt, amelyek közül kettő például a Bécsi kapu térről a Káptalandomb felé sétálva lesz látható.Ezek mellett a korábbi években megszokott látványelemek is lesznek, így a Dunakapu téren az 5 méteres hóember, a fénykapu és a beülős fénygömb, a fényfa (idén a városház előtti téren), a szarvas és a hóemberek szánnal (idén a Széchenyi téren).