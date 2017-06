Újdonságok a győri buszközlekedésben - mutatjuk a legfontosabb változásokat

A 10-es busz új útvonala. Térkép: ÉNYKK

2013 augusztusa óta nem újult meg a győri menetrend, az önkormányzat döntése értelmében négy éve közel fél millió km-t vontak ki a rendszerből. Az új menetrend több mint időszerű, a győri tömegközlekedésben nem csak a veterán buszpark, az állandó késések is súlyos problémákat okoznak. Tél végi tesztünk során kiderült, hogy a"elfogadhatónak" számítanak az egész várostesetében a reggeli csúcs idején.Ami biztos, hogy a menetrend szerkesztők nem gazdálkodhatnak sokkal több km-rel, vagyis általánosságban "marad" a négy évvel ezelőtti keretszám. Az előző mondatban azért használtunk idézőjelet, mert a győri közgyűlés tavaly decemberi ülésén döntött az Ipari Parkban dolgozóknak segítséget nyújtóindításáról. Éves szinten ez közel 22 ezer km-t jelent. "Mivel a késések túlnyomó része az iskolai tanév idején jelentkezik, a menetidő-korrekciók szeptember 1-től lépnek életbe. Az új menetrend végleges összeállítására a városban zajló útépítési munkálatok miatt sem volt egyelőre lehetőség" - válaszolta kérdésünkre Hegedüs-Kuti Piroska, az ÉNYKK kommunikációs vezetője.Mivel Víziváros folyamatosan nő, jelentős igény jelentkezik az üzemidő bővítésére is. A meglévő, csúcsidei 10-es helyi járatok többsége eddig gyenge kihasználtsággal járt. A helyzet javítása érdekében a Győr-Kisbajcs közötti helyközi járatokat áthelyezik az új bácsai útra. A 10-es jelzéssel közlekedő buszokat június közepétől helyi díjszabással vehetik igénybe az utasok. Munkanapokon jellemzően óránként érkeznek majd a 10-es buszok. A felszabaduló helyi teljesítményből a 11-es autóbuszjáratok sűrűbben indulnak útnak, utóbbi buszok sokszor voltak zsúfoltak. A 11A jelzésű járatokat beolvasztják a 11-es vonalba, így koraeste Marcalváros és a városközpont között is gyakrabban közlekednek a 11-es autóbuszok. A Szövetség utca lezárása miatt ideiglenes jelleggel bevezetett 11Y vonal az elmúlt másfél évben olyan népszerűségre tett szert, hogy néhány járata a jövőben is megmarad.

A 11A jelzésű járatokat beolvasztják a 11-es vonalba péntektől. Fotók: Mészáros Mátyás

Régi panasz volt, amellyel a Kisalföld napilap is foglalkozott már korábban, hogy a Budapest - Komárom, illetve a Hegyeshalom felől Győrbe érkező utolsó személyvonatokhoz nem biztosított helyi autóbuszos csatlakozás. A legnagyobb lakótelepek Adyváros, illetve Marcalváros felé ez most megoldódik. A Bácsáról 23.05 órakor induló utolsó 11-es autóbuszjárat a Honvéd ligetnél 23.24 órakor fog megállni, ezáltal a 23.10, illetve 23.16 órára érkező vonatokról átszállási lehetőséget biztosít. Csatlakozás biztosítása miatt a Révai Miklós utcából 21.20 helyett 5 perccel később, 21.25 órakor indul az 5-ös autóbuszjárat Kismegyerre. A Ménfőcsanakot kiszolgáló 34, 36 vonalakon is lesz néhány időpont-változás. Bővebb információk

Irány Balatonfüred!



A nyár kapcsán pozitív újítás, hogy Győrből Balatonfüredre szabad- és munkaszüneti napokon, szombaton és vasárnap a reggeli órákban ütemesen, 50 percenként fognak indulni az autóbuszjáratok 5.50, 6.40, 7.30, 8.20 órakor.

Szintén fontos változás, hogy az iparterületeken dolgozók pontos munkába érkezése érdekében a legtöbb Győrbe érkező helyközi autóbuszvonalon a műszakváltásokra érkező járatok 5-10 perccel korábban közlekednek, illetve a helyközi autóbusz-állomásról az Ipari Parkba és az AUDI gyárhoz közlekedő utolsó autóbuszok is a megszokottnál 5 perccel korábban 5.20, 13.20, 17.20, 21.20 órakor indulnak.