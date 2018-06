Újabb körforgalom szépült meg Győrben

A beruházás keretében a kertész szakemberek 4 db gömbmeggy fát, sövény kialakítására 260 db babérmeggy cserjét, a díszítőérték folyamatos fenntartása érdekében 100 db évelő kék sudárzsáját és 100 db ugyancsak évelő pompás kúpvirágot ültettek el a forgalomterelő szigetben. Ugyanide talajtakarási funkcióval 80 négyzetméter gyepszőnyeget is telepítettek. A fenntartás egyszerűbb és költséghatékony megoldása érdekében öntözőrendszert is telepítettek. A fák, a cserjék és az évelő növények vízcsepegtetős, a gyepfelület öntözőfejes rendszerből kapja az éltető vizet.



A tervek szerint az előttünk álló időszakban ugyancsak megújul az Új Bácsai út – Ladik út és a Kodály Zoltán út – Földes Gábor út kereszteződésében lévő körforgalom zöldszigete.



Győrben a körforgalmak növényzetének megújítására hirdetett program 2015-ben indult. Radnóti Ákos városüzemeltetésért felelős alpolgármester kezdeményezésére a Győr-Szol Zrt. kezdte el megújítani a városban található körforgalmak díszítő növényzetét.



Fontosnak tartom, hogy az utóbbi években szép számban megépített körforgalmak ne csak a közlekedők biztonságát szolgálják, de egyúttal legyenek a város rendezett, üde színfoltjai is – mondta el a program indításakor az alpolgármester. – Ezért a közszolgáltatóval átfogó díszítési tervet készítettünk, hogy ennek az elvárásnak megfelelően megújítsuk a korábban telepített növényzetet.



A cél az, hogy dekoratív, színes területek alakuljanak ki, ugyanakkor annak fenntartása minél költséghatékonyabban, kevés kézi erő igénybevételével valósuljon meg. Ahol a technikai feltételek engedik, ott öntözőrendszert is telepítenek a körforgalomba.



2017-ben először a Radnóti utca - Bercsényi liget - Olimpiai út csomópontban található körforgalmat vették kezelésbe a szakemberek, ugyanakkor befejeződtek a munkálatok az Új Bácsai út középső körforgalmában, a Radnóti utca - Szarvas utca és az Ipar út - Szigethy Attila út - Fehérvári út körforgalmában is.



A körforgalmak felújításán túl a Győr-Szol Zrt. a Szent István út közepén található egynyári ágyás egy részét 2017-ben átalakította évelőágyássá. Itt formára nyírt lombkoronájú cserjéket és fákat ültettek, színes levelű évelő növényekkel vegyítve. A munka folytatásaként 2018-ban a forgalomelválasztó sziget Baross híd felőli végén is megtörtént a növényvilág átalakítása.



A fentiek mellett a Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága nagy hangsúlyt fektet a már megszépült körforgalmak és ágyások fenntartására is. A kipusztult vagy éppen ellopott növények helyett újakat telepítenek, az ágyásokat folyamatosan kapálják és gyom mentesítik.