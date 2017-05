Újabb buszos balesetek: két gyalogost és egy biciklist ütöttek el a zebrán Győrben - fotók

Információink szerint a zebrán történt a baleset a Zrínyi-Hunyadi sarkon, a szemtanúk szerint két embert is elütött egy helyi járat. A gyalogosokat mentő vitte el a győri kórházba. Prof. Oláh Attila orvos-igazgató tájékoztatása szerint könnyebb sérüléseket szenvedtek, egyikük már el is hagyhatta a Petz-kórházat.Érdekesség, hogy közvetlenül a helyszín mellett, a vasútállomásnál is két mentőautóba és egy rendőrautóba futottak bele munkatársaink, mert az egyik nemzetközi vonaton rosszul lett egy ember, és az egyik mentőben ápolják.

Közben hírt kaptunk arról is, hogy a Bartók Béla úton, a Kristály Étteremnél is busz gázolt, ott biciklist ütött el. Szerencsére itt is könnyebb sérüléseket szenvedett az elütött biciklis.Kuti Piroska, az ÉNYKK szóvivője lapunknak megerősítette, hogy a Zrínyi-Hunyadi sarkon történt balesetben a 2-es helyi járatú busz érintett. (Mert ahogy a Győrben közlekedünk is írja, helyközis buszokat állítottak be a városi közlekedésbe, 2 RÁBA típus segíti a helyiek munkáját.)Az ÉNYKK is a rendőrségi vizsgálatok eredményére vár, az elsődleges információk szerint a helyi busz nem adott elsőbbséget a két gyalogosnak.