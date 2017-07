Újabb 3,5 fél hónap - előzetesben marad a bőnyi rendőrgyilkosság gyanúsítottja

A Győr Járásbíróság nyomozási bírája október 27-ig meghosszabbította a bőnyi rendőrgyilkosság gyanúsítottjának előzetes letartóztatását. A bíróság határozata szerint három és fél hónapig még biztosan börtönben marad az idős férfi.tavaly október 26-án volt, a rendőrgyilkossággal gyanúsított Győrköst 27-én helyezték előzetes letartóztatásba a Petz-kórházban. Sorsáról tehát legközelebb egy nap híján a halálos lövöldözés évfordulóján döntenek."A bíróság az ügyész indítványának helyt adott, a megalapozott gyanú fennállását erősítik meg ugyanis alá a nyomozás során beszerzett újabb bizonyítékok, így a genetikai szakértői vélemény is" - közölte dr. Máté Kinga. A Győri Törvényszék sajtószóvivője szerint a bíróság az előzetes letartóztatást indokoltnak látta fenntartani a gyanúsított szökésének, elrejtőzésének veszélyére és arra is figyelemmel, hogy a gyanúsított szabadlábra kerülése esetén fennáll a bizonyítási eljárás megnehezítésének veszélye.Győrkös István védője, dr. Takács Zoltán az indítvány elutasítását kérte és azt, hogy a gyanúsított szabadlábon védekezhessen vagy házi őrizetben. A döntés nem jogerős, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. Másodfokon a Győri Törvényszék fog eljárni.