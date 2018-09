Új tanév a győri Széchenyi egyetemen: több hallgató, későbbi órakezdés, jeles évfordulók

Az általános felvételi eljárást követően a pótfelvételin felvett hallgatóink száma is nőtt tavalyhoz képest. Itt ugyanazok a szakok voltak a legkelendőbbek, mint az általános felvételi eljárás keretében. A járműmérnök, műszaki menedzser, gépészmérnök, mérnök-informatikus, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem-marketing, munkaügy és társadalombiztosítás, infrastruktúra építőmérnök szakokat lehet kiemelni. A pótfelvételi sajátossága egyébként, hogy ebben a formában már csak önköltséges képzésekre lehetett felvenni hallgatókat. Azok viszont, akik az első körben valamiért nem kerültek be, a pótfelvételi során is a széchenyis képzéseket választották"

Dr. Kovács Zsolt főigazgató: "Az angol nyelvű kommunikáció egyre inkább általánossá válik az egyetemen."

– mondja Dr. Kovács Zsolt főigazgató. Így összesen 4114 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a Széchenyi István Egyetemen a felsőoktatási szakképzéstől az alap- és osztatlan képzésen át a mesterképzésig, nappali és levelezős tagozaton, államilag támogatott és önköltséges formában.

Nyilván már csak az a kérdés ilyenkor, hogy a felvettek közül mennyien iratkoznak be, és kezdik meg ténylegesen a tanulmányaikat. Általában nagyon-nagy, 95 százalék fölötti arányról beszélhetünk, és ez várhatóan idén is így lesz. A négyezret meghaladó elsőéves létszám azt jelenti, hogy nagy kihasználtsággal működik a győri egyetem. Erre büszkék lehetünk"

– teszi hozzá a főigazgató.Az előttünk álló tanév legnagyobb változása Dr. Kovács Zsolt szerint az lesz, hogy még több külföldi hallgató érkezik az egyetemre. Az elmúlt két-három évben megtízszereződött a számuk, így szeptembertől immáron negyvenhárom országból százötvenöt nemzetközi hallgatója lesz a Széchenyi István Egyetemnek, és még mindig a növekedési pálya elején vagyunk.

A bővülés egyrészt a Stipendium Hungaricum programnak köszönhető, másrészt az ügynökeink által hozott tényleges fizetős hallgatóknak. Dr. Lukács Eszter rektorhelyettes vezette csapat óriási munkát végzett és végez ezen a téren, hogy a külföldi hallgatóink száma növekedjen, és hogy megelégedéssel adják tovább hazájukban, hogy jó a Széchenyi Egyetemen tanulni. Tehát az egyik legnagyobb változás az egyetemen az, hogy többször találkozhatunk olyan emberrel, aki nem magyarul beszél. Az angol nyelvű kommunikáció egyre inkább általánossá válik. Egyrészt az oktatatásban is, hiszen robbanásszerűen bővülnek az angol nyelvű szakjaink. Másrészről pedig a mindennapi életben, kommunikációban is tovább terjed az angol. Ez nagyon fontos lépés az egyetem életében"

– hangsúlyozza a főigazgató.

Az oktatásszervezésben is történik változás. Az eddigi nyolcórás órakezdést kitoljuk fél kilencre szeptembertől, ami nem jár óraszám csökkenéssel, mert az óraközi szünetek időtartama rövidül közben. A várossal és a közlekedési vállalattal egyeztetve hallgatóink és oktatóink számára ez megoldás tűnik a legkézenfekvőbbnek. Így ki tudják kerülni az egyre neuralgikusabb reggeli csúcsforgalmat, ami a város minden részét egyaránt érinti. A családok évében, családbarát intézményként ezáltal is próbálunk segíteni a gyermekes oktatóknak. Közben a városrész felé is teszünk egy gesztust, hiszen kevésbé terheljük a legkoncentráltabb időszakban a környék forgalmát"

– mutat rá Dr. Kovács Zsolt, hozzátéve, hogy a visszajelzések, tapasztalatok alapján döntenek majd arról, hogy fennmaradjon-e a hosszú távon későbbre tolt órakezdés rendszere.Jelentős változást jelent még az egyetemen életében a FIEK-épületek átadása. A Csomagolásvizsgáló Laboratórium épülete gyakorlatilag már elkészült, a Motorfékpad (Audi II.) épületet és a Menedzsment Campust pedig novembertől veheti birtokba az egyetemi polgárság a partnereinkkel közösen. Ezzel együtt a parkolóhelyek száma is bővülni fog, és megújul, megszépül a campus keleti kapuja.

Idén ünnepeljük az egyetem fennállásának ötvenedik évfordulóját és az Óvári Akadémia alapításának bicentenáriumát. Ez a két jeles ünnepség koronázza meg az előttünk álló tanévet"

– zárja összesítését a főigazgató.