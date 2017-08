Új pálya épül a Dana támogatásával

A jövőbe ma kell befektetni, vallja a cég, így a tehetségek fejlesztése és a környékbeli fiatalok szabadidős sportolása biztos alapokra építkezhet.„Több mint száz gyermek képzését biztosítja az egyesület, a négyévesektől egészen az U19-es korosztályig. Kiemelkedő edzői és nevelői munkát végeznek, csapataik rendre a legjobbak között szerepelnek" – indokolja a vállalat döntését Charles Wassen, a Dana Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. „A jövőbe ma kell befektetnünk, ezért az oktatás támogatása számunkra alapvető fontosságú. Hiszünk benne, hogy a fiatalok képzése és a legkiválóbb műhelyek fejlesztése bőségesen megtérül. Ez a filozófia határozza meg a működésünket minden területen. A saját gyáregységeinkben folyó munkát éppúgy, mint a Széchenyi István Egyetemmel való együttműködésünket vagy a Győri ETO HC szponzorálását."

Kis falu, nagy foci, mondhatnánk, és nem is lenne túlzás erről beszélni. Vingler Zoltán, a Győrújfalu SE elnöke elmondta, hogy az előkészítő csoporttól a szabadidősportot űző senior futballistákig tíz korosztály sportol rendszeresen a labdarúgópályáikon. „Egyesületünk egy igazi grassroots, azaz amatőr, szabadidős klub, amely minden szinten támogatja a labdarúgást. Kiemelkedő teljesítményre próbáljuk ösztönözni a gyerekeket, de nem csak élsportolókat nevelünk, az edzések mellett az iskolai tanulás és a közösségépítés fontosságát is hangsúlyozzuk." A családias környezet mellett idén mindegyik korosztály érmes helyen fejezte be a nagypályás bajnokságot, futsalban pedig három korosztályos csapattal jutottak be a legjobb négy közé a megyében. Az utóbbi években emellett több játékos került magasabban jegyzett klubokhoz.A Dana támogatása minőségi ugrást jelenthet nemcsak a fiatalok képzésében, de az egyesület életében is. Ősztől az U16-os és az az alatti korcsoportok csapatai felveszik fő támogatójuk nevét, és már Dana Győrújfalu SE néven fognak szerepelni a bajnokságokban. Az együttműködésnek köszönhetően a következő szezonra elkészül egy új focipálya, a későbbiekben pedig lehetőség nyílik majd a jelenlegi centerpálya rendszeres karbantartására. A klub tervei között szerepel még egy szabadtéri fitnesspark létrehozása, amivel a tágabb közösség számára szeretnének sportolási lehetőséget biztosítani.„Rendkívül megtisztelő, és egyben óriási felelősség, hogy egy ilyen neves cég felkarolja az utánpótlásunkat, és nevét adja a képzési rendszerünkhöz. Nem az eredményekre gondolok elsősorban, mert nem lehetünk mindig dobogósok, hanem arra, képesek leszünk-e ezt a struktúrát tovább fejleszteni" – összegez Vingler Zoltán. Azokból a forrásokból, amelyeket a vállalattól kapunk, minőségibb körülményeket teremthetünk a képzéshez és még több nemzetközi versenyen vehetünk részt."