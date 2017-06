Új műfű, napvitorla, több komfort - Megújul Győrben a Barátság Sportpark - fotók

Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője számolt be a Barátság Park idei nagyszabású fejlesztéseiről, felújításáról. Elmondta: öröm számára, hogy a 2009-ben átadott parkban és környezetében folyamatosak a megújítások. Tavaly kültéri, ingyenesen használható fitnessparkot adtak át, a múlt héten elkészült Adyvárosban a hatpalánkos kosár-és streetballpálya, illetve már zajlik a tó melletti aszfaltos sportpálya felújítása is, mely rekortán borítást és új kerítést kap, ezzel gyarapítva a sportos fejlesztések számát. Az alpolgármester Hajszán Gyula önkormányzati képviselő, labdarúgó magyar bajnok, sokszoros válogatottal együtt számolt be a Barátság Park műfüves pályáinak felújításáról.A sportpark III. műfüves pályáján teljes műfűcsere történik. A szokásos éves karbantartás mellett időnként szükséges a műfű teljes cseréje az elhasználódás, kopás miatt. A régi borítást teljesen eltávolították az aljzatról és vadonatúj műfűréteggel fedik le. Az I-es pályán 2014 őszén volt teljes műfűcsere, a centerpályán 2015-ben történt meg a teljes rekonstrukció.Hasonló eljárással a kicserélik a lábtenisz pálya borítását is.Mivel nagyon népszerű a park, rengetegen használják a pályákat, ezért viszonylag rövid idő alatt elhasználódik a borítás.Csak a műfüves futballpályákat 2016-ban összesen 135.600 sportszerető vette igénybe.Komfortosabbá válik a közelmúltban átadott fittnesspark is. A legtöbbször használt eszközök fölé árnyékot biztosító napvitorla kerül. A 3 elemből álló vászon összesen 115 négyzetméter, melyet 11 oszlop tart majd. A napvitorlák felülete a jövőben tovább bővíthető. A kivitelezés jövő hét elején megkezdődik. Így a nyári melegben már árnyékban vagy eső esetén is használható lesz.Fontos jellemző, hogy a fitnesspark ingyenes, ezért nagyon népszerű, a megnyitás óta tömegeket vonz. Átadása után rövid időn belül megvilágítást is kapott, így sötétedés után is használható.