Új megoldás a fák védelmére Győrben

Győr belvárosában a fák töve körül kialakított úgynevezett faveremrácsok balesetveszélyessé váltak a megnövekedett gyökerek által okozott burkolati hibák és sérülések miatt. Helyenként megsüllyedt a térkő burkolat, néhol pedig felnyomták azt a fák gyökerei és az eredetileg beépített faveremrácsok nem tudták betölteni funkciójukat.A botlásveszély elhárítása és a könnyebb kezelhetőség érdekében az önkormányzat kezdeményezésére keresett új technológiai megoldást a hagyományos rácsok kiváltására a Győr-Szol Zrt.Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester elmondta, hogy a belvárosi fák tövét egy új anyaggal töltik fel, amely mind esztétikai, mind biológiai, mind balesetvédelmi szempontból korszerűbb a korábbi, faveremrácsos megoldásnál. A szolgáltató koordinálásával a régi rácsokat elbontják, a fahelyeket kitakarítják (ügyelve a gyökerek épségének megőrzésére), majd új, 1,2 × 1,2 méteres fémszegélyes fahelyeket építenek (néhány helyen, ahol szükséges, ennél nagyobbakat is), melyeket feltöltenek az új burkolattal. Az alpolgármester elmondta, hogy kifejezett kérés volt, hogy a fák épségét megóvják, hiszen „szintbe hozni" a burkolatot nem egyszerű mivel a felnőtt gyökérzetet védeni kell, ezért is esett a választás erre a rugalmas megoldásra. Hozzátette: a világ nagyvárosaiban, többek között Bécsben, a Mariahilfer Strassen és Párizs belvárosában is ilyen megoldásokat alkalmaznak.Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy a következő hetekben mintegy 80 fát érint a beavatkozás a Győr belvárosában, a szolgáltató folyamatosan gyűjti az alkalmazással kapcsolatos tapasztalatokat. A lakosság türelmét kérik egyúttal a munkálatok ideje alatt, melyek szeptember végéig véget érnek. Hozzátette: megvizsgálják azt is, hogy a Damjanich utcában is meg lehet-e oldani a hasonló problémát ezzel az eljárással, s ha igen, ott is élni fognak vele.

A szóban forgó burkolat műgyanta és kavics vagy kőzúzalék keveréke, amelyet speciálisan járdák és kis forgalmú utak járófelületének fejlesztettek ki. Felülete kemény, jól járható, csúszásmentes, tartós, fagyálló és UV-stabil. A víz számára teljesen átjárható: a lehulló csapadékot az alépítménybe vezeti, ahonnan az a talajba elszivárog, a felfelé tartó talajpárát pedig átengedi. Felülete természetes hatású; a felhasznált kavics vagy kőzúzalék színét és textúráját adja vissza.Radnóti Ákos elmondta azt is, kiemelten figyelnek a sétálóutcákra, hiszen tavaly elvégezték itt minden idők legnagyobb takarítási munkálatát, idén pedig új utcatáblák, új virágládák, új szemeteskukák és párakapuk kerültek ki a közterületekre.A munkálatok a város költségvetéséből, a Győr-Szol Zrt. és Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete kivitelezésében valósulnak meg.