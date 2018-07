Új kormányablak nyílik ősszel Győrben, a vasútállomás akadálymentesítése kis lépéssel elkezdődött - fotók

A győri vasútállomás mosdója kész, szerdától használható - közölte a MÁV sajtóosztálya portálunkkal. Fotó: Béres Márton

Patkás Tomi (b) és Horváth Tamás (j) az állomás főbejárata előtti rámpánál. A fal melletti korlát még biztosan útban van.

Braille-írás a sorszámhúzó gépen



A soproni állomáson nyílt kormányablakban baba-mama szoba, játszósarok és bizalmas szoba is van. A látássérülteknek Braille-írással látták el a sorszámhúzót, a számokat híváskor bemondják.

Vonattal utazni vagy érkezni Győrbe 15-20 esztendeje "időutazás". Ahogy teltek az évek, úgya kisalföldi megyeszékhely városmagjának fejlődése és az állomás egyre leharcoltabb állapota között. Egyelőre nem születik újjá az épület, de a belső tereken hetek óta dolgoznak."A győri állomáson kormányablakot alakítunk ki, az átadás idén ősz végén várható" - közölte kérdésünkre a MÁV sajtóosztálya. A kormányablak a régi váróteremben nyitja majd meg kapuit. Az átépítés a vasúttársaság feladata, ezt követően veszi át az új helyiségeket a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal.A koncepcióról múlt hétenTuzson Bence közszolgáltatásért felelős államtitkár: azért nyílnak forgalmas, tömegközlekedési csomópontokon új kormányablakok szerte az országban, hogy könnyítsék az ügyintézést. Sopronban három évea GYSEV egykori nemzetközi várótermében. A 300 négyzetméteres kormányablakhoz több mint 250 ügytípussal lehet fordulni a Hűség városában. A teljesség igénye nélkül okmány-ügyintézéssel, családtámogatási igényekkel, építési és egyes földhivatali ügyekkel.A győri állomáson a kormányablak helyiségeinek megközelítése akadálymentes lesz, a főbejárat mindkét oldalán rámpákat építettek. Az elmúlt években a Kisalföld többközölt arról, hogy milyen megalázó procedúrában van részük azoknak a mozgáskorlátozottaknak, akik vonatra szállnak Győrben."A munka kezdete óta figyelem, mi történik az állomáson. Annak örülök, hogy több korlátot kiemeltek a kőművesek a rámpáknál, azonban a főbejárat oldalánál és a Révai úti gyalogátkelőhelynél is akadnak még oszlopok, amelyek nehezítik a közlekedésünket. Nem beszélve a nagy üvegajtóról a bejáratnál, melyet nyitni ép embereknek is kihívás. Az akadálymentesítés akkor lesz sikeres, ha önállóan, segítség nélkül mozoghatunk a pályaudvaron" - hangsúlyozta Horváth Tamás, a Győr-Moson-Sopron Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének tagja.A korszerűsítés az állomásépületre korlátozódik, az egyéb utasforgalmi területeket (peronokat, gyalogátkelő helyeket) nem érinti. Itt nem lesz könnyebb sem az ép, sem a mozgáskorlátozott utasok élete. Ami viszont mindenki számára jó hír: a régi mosdót felújítják és a jelenlegi pénztárak mellett létesítenek egy akadálymentes, új mellékhelyiséget is.