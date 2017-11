Új fényjáték advent idején Győrben - koripálya a Dunakapu téren és sok-sok program karácsonyig - fotók

December elsején indul a győri adventi fesztivál, idén új fényjátékok lesznek a Széchenyi téren, lézer helyett 3D-s épületfestésekkel készül a város, s a bencés rendházra és a templomra vetítenek. A Dunakapu téri mélygarázsban marad az óránként 50 forintos parkolási díj. Jövő héten alapkőletétel, a 2018-as adventre az ifiház helyén épülő parkolóház is elkészülhet.Csúcs felé közelít a Győrben töltött vendégéjszakák száma, idén még a 400 ezer is meglehet (2007-ben ez a szám 148 ezer volt). A rekorddöntést segítheti a hamarosan induló adventi fesztivál – erről Domanyik Eszter , a városmarketing és programszervezési főosztály vezetője elmondta, mára országos vonzerőt jelent. A nyitó ünnepséget december elsején, délután öt órakor tartják a Széchenyi téren, a Győri Nemzeti Színház flash mobbal („akciós performansszal") indít, s egy órával később a Dunakapu téren jégrevüvel nyit meg a korcsolyapálya. A leosztás hasonló a korábbi évekhez: a megyeháza előtti téren a klasszikus vásári forgatag várja a kilátogatókat kézműves termékekkel – viszont új faházakban vásárolhatnak az ünnepre készülők. A Baross út a gasztronómia és a vendéglátás színhelye lesz. A Széchenyi teret is a vásári hangulat jellemzi, de megújul a kisvasút és a fényjáték.



„Utóbbi esetében a lézer helyett idén 3D-s épületfestéssel készülünk" – mondta a főosztály vezetője, hozzátéve, a karácsonyhoz kapcsolódó, hetente megújuló nyolcperces filmeket a bencés rendházra és a templomra vetítik délután öt órától este kilencig. Itt lesz természetesen a város karácsonyfája is.

A Dunakapu téren a korcsolyapálya és a gasztronómia mellett kisállat-simogatóba is várják a legkisebbeket.Jövőre az Arany és a Király utcát is bevonhatják a helyszínek közé. „Akceptáljuk a kereskedők aláírásgyűjtéssel támogatott kérését" – közölte ezzel kapcsolatban. A belvárosi üzletek meghosszabbított nyitva tartással várják az adventezőket.Ami pedig a parkolást illeti, a Dunakapu téri mélygarázs díja nem változik, az advent alatt is óránként ötven forintba kerül ott letenni az autónkat (a felszíni parkolás viszont a belvárosban 400 forintot kóstál). Az ifiház helyén épülő parkolóház alapkövét jövő héten teszik le, a városvezetés úgy számol, a 2018-as adventre már üzemelhet az is.