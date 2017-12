Új buszok a láthatáron Győrben - akár 20 új szóló busz érkezhet 2018-ban

Nyáron klimatizált buszokra lenne szükség, két éve a téli mínuszokban sok győri tapasztalta az öregedő buszpark minden átkát. Fotó: Kisalföld-archívum

20 új győri busz "rendelkezésre tartási szerződéséről" a közbeszerzési értesítőben jelent meg felhívás októberben. A buszok gyártási éve nem lehet 12 hónapnál korábbi. Mivel a járművek első magyarországi forgalomba helyezésének a kisalföldi megyeszékhelyen kell történnie, gyakorlatilag új buszokról beszélünk. A tender szerint kizárólag alacsony padlós vagy belépésű szóló buszok érkeznének a városba.A csuklós járműpark biztosan nem bővül, mert magyar gyártású háromtengelyes új buszt jelenleg nem lehet beszerezni a hazai piacról. A rendelkezésre tartási szerződés tömören azt jelenti, hogy a busz tulajdonjoga maradna az ajánlattevőnél. A nyertes cég szervizelné, készítené fel a szolgáltatásra a buszokat. A konstrukció 10 évre szólna.

részeltek itt. Hét éve érkezett utoljára új busz Győrbe,

"Az ajánlattevőket a napokban minősítettük, mind az öt pályázó megfelelt" - válaszolta kérdésünkre Lipovits Szilárd. Győr jegyzője hozzátette: "a közbeszerzési eljárásnak februárban lehet eredménye". A feltételes mód nem véletlen.A győri önkormányzat visszautasította az ÉNYKK ajánlatát az októberi közgyűlés során. A helyi autóbuszos közszolgáltatási tenderben is hangsúlyos szerepet kapott az öregedő győri buszpark fiatalítása. A Városházán erőteljesen "matekoznak" az év utolsó napjaiban. Azt számolják, hogy melyik lehetőséggel járna jobban a város. Ha az ÉNYKK olyan ajánlatot tesz az asztalra, mely során előnyösebb áron szereznének be új járműveket, akkor a közlekedési társaság javára is születhet döntés .Ennél a pontnál érdemes megjegyezni: Borkai Zsolt plusztámogatta - ellenzéki képviselők javaslataira - a győri buszközlekedés fejlesztését a 2016-os büdzsé elfogadásakor közel két éve. Ehhez a pénzhez egyelőre nem nyúltak.Ha a 20 új győri busz féle verzió lesz végül a befutó, úgy tudjuk, az önkormányzatnak éves szinten várhatóan 200 milliónál mélyebben a zsebébe kell nyúlnia.