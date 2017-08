Új buszmenetrend lép életbe Győrben - a pontosságot időben fizetjük meg

Fotók: Mészáros Mátyás

Mint arról nyár elején, június közepén több módosítás komoly változást hozott a helyi busz-menetrendben. Jelentősebb átalakítás történt a Víziváros-Kisbácsa-Bácsa vonalakon, így csökkent a zsúfoltság a 11-es vonalon. Több a csatlakozási probléma is megoldódott a Budapest-Komárom és a Hegyeshalom felől a kisalföldi megyeszékhelyre érkező utolsó személyvonatok esetében.A győri menetrend teljes átdolgozására azonban mostanáig kellett várniuk az utasoknak. 2013 augusztusa óta nem újult meg a menetrend, az önkormányzat döntése értelmében négy éve közel fél millió km-t vontak ki a rendszerből. Aztöbb mint időszerű volt, a győri tömegközlekedésben nem csak a veterán buszpark, az állandó késések is súlyos problémákat okoztak. Tél végi tesztünk során: a negyedórás késések "elfogadhatónak" számítanak az egész várostesetében a reggeli csúcs idején."Tanítási napokon elsősorban 7 és 8 óra között jelentkeznek 5-10 perces késések a legtöbb törzsvonalon, ezért az érintett járatok menetidejét a normál csúcsidei menetidőhöz képest is növeltük. Az 1, 1A, 2, 22, 31 vonalakon a menetidő 4 perccel, a 7, 11, 14 vonalakon 5 perccel, az 5, 6, 8B, 22Y vonalakon 6 perccel, a 11Y vonalon pedig 8 perccel növekszik" – kezdte Kuti-Hegedüs Piroska, az ÉNYKK kommunikációs vezetője.Munkanapokon az iparterületen (AUDI, Ipari Park) a 14 órai műszakváltást követően alakulnak ki dugók, ezért a 14-14.20 óra között induló "munkásjáratok" menetideje a 12, 15A, 20, 20Y, 24, 25, 38 vonalakon 4-10 perccel szintén nő. Azt az ÉNYKK szakemberei elismerik, hogy esetenként ennél hosszabb idejű késések is előfordulhatnak.

További apró módosítások



- A CITY-busz a Belváros jobb elérhetősége érdekében a Virágpiac megállóhelyen, az Arrabona áruház mellett is megáll.

- A 34-es helyi vonalszámon közlekedő sokorópátkai regionális (helyközi) autóbuszjáratok Ménfőcsanak, Győri út, körforgalomnál is megállnak.

- Szenteste és Szilveszter este a helyi autóbuszjáratok a főbb vonalakon a megnövekedett utazási igényekhez alkalmazkodva – a helyközi autóbuszjáratok és a vasút megszokott közlekedési rendjéhez hasonlóan – a korábbi évekhez képest bővített üzemidőben közlekednek majd.

Készülnek a menetrendfüzetek



Az új menetrend az ÉNYKK honlapján már olvasható, hamarosan nyomtatott menetrendfüzet is megjelenik. Ez utóbbi várhatóan augusztus 28-tól vásárolható meg az Árpád úti ÉNYKK ügyfélszolgálati irodában és a Hunyadi utcai autóbusz-állomáson. Ára: 300 Ft. Az új menetrendmár olvasható, hamarosan nyomtatott menetrendfüzet is megjelenik. Ez utóbbi várhatóan augusztus 28-tól vásárolható meg az Árpád úti ÉNYKK ügyfélszolgálati irodában és a Hunyadi utcai autóbusz-állomáson. Ára: 300 Ft.

Az extrém késésekhez azonban nem célszerű igazítani a menetidőt, hisz akkor az esetek többségében indokolatlanul lassan kellene a buszvezetőknek haladniuk. Vagy épp a meghirdetettnél előbb elmennének a járatok, ami még kellemetlenebb lenne az utasoknak. Arra is van példa az új menetrendben, hogy csökkenjen a menetidő. A LOC 2 logisztikai csarnoktól este visszatérő 28-as autóbuszjárat a kis forgalomban a normál menetidőnél 4 perccel gyorsabban meg tudja tenni az útvonalat.Melyik vonalakon számíthatnak újdonságokra az utasok? - vetettük fel. "Csúcsidőben néhány 23-as és 30A járat összekapcsolásával átszállásmentes utazási lehetőség jön létre Győrszentiván és Ady- és Marcalváros, azaz számos középiskola, a kórház és a megyei rendelőintézet között" - közölte Hegedüs-Kuti Piroska. Bővülnek az átszállásmentes utazási lehetőségek Gyirmót és Adyváros között is - munkanapokon három új 37-es járat indul -, míg a 30Y járatok útvonalának korrekciója révén az egész Ipari Park közvetlenül elérhetővé válik Győrszentivánról.Tekintettel arra, hogy plusz km-ekkel nem gazdálkodhattak a menetrendkészítők, a bővítések költségfedezetét 1-1 kihasználatlan 19-es és 21-es járat leállítása biztosítja. Utóbbi buszok "szellemjáratok" voltak, alig-alig utaztak a járatokon.